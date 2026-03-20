Ennyi hajónak sikerült átkelnie a Hormuzi-szoroson

A Hormuzi-szoros forgalma drámai módon visszaesett az Iránhoz köthető konfliktus kezdete óta, miközben a térség továbbra is kulcsszerepet játszik a globális olajszállításban. Bár hajók még mindig átkelnek, az útvonal egyre kockázatosabbá válik – írja a BBC.

Indiai hajó, amelyet Irán átengedett a Hormuzi-szoroson –Fotó: STR / AFP

Mi történik a Hormuzi-szorosban?

Március eleje óta alig száz hajó haladt át a szoroson, ami napi 5–6 átkelést jelent, szemben a háború előtti napi 138 hajóval. A szoroson korábban a világ olajellátásának ötöde haladt át, így a csökkenés komoly nemzetközi hatásokkal járhat.

Az átkelések mintegy egyharmadát Iránhoz köthető hajók végzik, köztük iráni zászló alatt közlekedő tankerhajók és szankciókkal érintett járművek.

Emellett kínai cégekhez köthető hajók, valamint Indiába tartó szállítmányok is megjelennek az útvonalon. Néhány nem iráni kötődésű hajó pedig iráni kikötőkben áll meg, ami azt mutatja, hogy a térségben való mozgás gyakran kompromisszumokat igényel.

Miért változtatnak útvonalat a hajók?

Sok hajó az iráni partokhoz közel halad, eltérve a megszokott nemzetközi útvonaltól. Ez részben aknaveszélyre utalhat, részben pedig arra, hogy az iráni hatóságok irányítják a forgalmat. Az útvonal-módosítások miatt a hajók gyakran iráni felségvizekre kerülnek, ahol szigorúbb ellenőrzés alá esnek, és biztonságukat előre meghatározott szabályok garantálhatják. A hosszabb, part menti útvonalak megnehezítik a navigációt, és lassítják a szállításokat, miközben a kereskedelmi hajók folyamatos figyelmet igényelnek.

Milyen veszélyekkel kell szembenézniük a hajóknak a térségben?

A konfliktus kezdete óta legalább 20 kereskedelmi hajót támadtak meg drónokkal, rakétákkal vagy más eszközökkel, több esetben halálos áldozatok is voltak. A szoros keskeny, sekély vize és hegyes partvidéke magasabbról indított támadásokra ad lehetőséget, és a hajóknak kevés idejük marad reagálni.

Sok hajó emiatt kikapcsolja az automatikus azonosító rendszerét (AIS), így ideiglenesen eltűnik a nyomkövetésből.

Bár ez csökkenti a célponttá válás esélyét, jelentősen megnehezíti a forgalom követését. A Hormuzi-szoros ma már nem csak egy nemzetközi hajózási útvonal: a forgalmat a félelem, a kockázat és az alkalmazkodás határozza meg, és minden átkelés stratégiai döntést igényel.