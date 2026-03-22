95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

A kertészek szerint ezt a dísznövényt jobb elkerülni

Olvasási idő: 6 perc
Az utóbbi évek forró és száraz nyarai sok kerti növény számára komoly kihívást jelentenek. A hortenzia azonban különösen érzékeny ezekre a változásokra, ezért a kertészek ma már másként gondolkodnak a hortenzia ültetésével kapcsolatban.
A hortenzia fehér, rózsaszín, kék vagy akár élénk pink virágaival sok kertben látványos dísznövény. Bár a hortenzia gondozása mindig is igényelt odafigyelést, a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbak a forró és száraz nyarak, ami különösen megterheli ezt a növényt. Egyes szakértők szerint ezért érdemes újragondolni a hortenzia ültetés helyét és körülményeit - tájékoztat a My Home Book.

A hortenzia látványos dísznövény, de a hőség megviselheti
Fotó: Unsplash

Miért nem ajánlják már a hortenzia ültetését?

Kertészeti szakértők szerint az utóbbi években egyre több kertben figyelhető meg, hogy a hortenzia rosszabb állapotba kerül a nyári hónapokban. A klímaváltozás miatt gyakoribbak a hosszan tartó hőhullámok és a száraz időszakok, amelyeket ez a növény nehezen visel. Emiatt egyre többen javasolják, hogy a kerttervezésnél olyan növényeket válasszunk, amelyek jobban alkalmazkodnak az új időjárási viszonyokhoz.

Miért szárad ki a hortenzia a nyári hőségben?

A hortenzia különösen érzékeny a magas hőmérsékletre és az alacsony páratartalomra. Ha a nyári napokon tartósan 30–35 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a virágok gyorsan kiszáradhatnak és megbarnulhatnak. Még a rendszeres öntözés sem mindig segít, mert a levegő szárazsága és a forróság együtt túl nagy terhelést jelent a növény számára.

Hol érzi jól magát a hortenzia?

A hortenzia általában félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, ahol nem éri közvetlen, erős napsütés a nap nagy részében. A magasabb páratartalmú területek és a hűvösebb nyarak kedveznek számára. Egyes kertészek szerint a fák alatti árnyék valamivel kedvezőbb lehet, mert a fák párologtatása növeli a levegő nedvességtartalmát.

Mit tehetünk, ha a hortenzia levelei és virágai barnulnak?

  • Rendszeres, bőséges öntözés a hőség idején;
  • mulcs használata a talaj nedvességének megőrzésére;
  • félárnyékos vagy árnyékos hely választása;
  • szélvédett ültetési hely kialakítása;
  • száraz időszakban a talaj folyamatos nedvesen tartása;
  • a túl erős napsütés kerülése.

Ezek a lépések segíthetnek csökkenteni a hőstresszt, bár szélsőséges időjárás esetén így sem mindig lehet teljesen megvédeni a növényt.

Milyen időjárást bír a hortenzia növény?

A hortenzia leginkább a mérsékelt, párás klímát kedveli. Az olyan területeken fejlődik jól, ahol a nyár nem túl forró, és a levegő páratartalma viszonylag magas. A hosszú ideig tartó hőhullámok, a száraz levegő és a tartós aszály viszont komoly stresszt okozhat a növény számára.

Sokan rajonganak érte, pedig halálos veszélyt rejthet ez a növény

A mediterrán vidékek egyik legismertebb dísznövénye a magyar kertekben is egyre gyakrabban jelenik meg. A leander mérgező és veszélyes növény, amely komoly egészségügyi kockázatot hordoz. Szépsége és hosszan tartó virágzása miatt sokan választják teraszra vagy dézsás tartásra.

Új trend terjed! Ezzel a módszerrel tovább élnek a szobanövények

A szobanövény gondozása sokszor egyszerűbbnek tűnik, mint amilyen valójában, mégis rengeteg hiba csúszik az alapvető ápolásba. A szobanövény egészsége szempontjából az öntözés módja kulcskérdés, különösen akkor, amikor új, interneten terjedő praktikákat próbálunk ki.

 

