A kertészek szerint ezt a dísznövényt jobb elkerülni

A hortenzia fehér, rózsaszín, kék vagy akár élénk pink virágaival sok kertben látványos dísznövény. Bár a hortenzia gondozása mindig is igényelt odafigyelést, a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbak a forró és száraz nyarak, ami különösen megterheli ezt a növényt. Egyes szakértők szerint ezért érdemes újragondolni a hortenzia ültetés helyét és körülményeit - tájékoztat a My Home Book.
Miért nem ajánlják már a hortenzia ültetését?
Kertészeti szakértők szerint az utóbbi években egyre több kertben figyelhető meg, hogy a hortenzia rosszabb állapotba kerül a nyári hónapokban. A klímaváltozás miatt gyakoribbak a hosszan tartó hőhullámok és a száraz időszakok, amelyeket ez a növény nehezen visel. Emiatt egyre többen javasolják, hogy a kerttervezésnél olyan növényeket válasszunk, amelyek jobban alkalmazkodnak az új időjárási viszonyokhoz.
Miért szárad ki a hortenzia a nyári hőségben?
A hortenzia különösen érzékeny a magas hőmérsékletre és az alacsony páratartalomra. Ha a nyári napokon tartósan 30–35 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a virágok gyorsan kiszáradhatnak és megbarnulhatnak. Még a rendszeres öntözés sem mindig segít, mert a levegő szárazsága és a forróság együtt túl nagy terhelést jelent a növény számára.
Hol érzi jól magát a hortenzia?
A hortenzia általában félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, ahol nem éri közvetlen, erős napsütés a nap nagy részében. A magasabb páratartalmú területek és a hűvösebb nyarak kedveznek számára. Egyes kertészek szerint a fák alatti árnyék valamivel kedvezőbb lehet, mert a fák párologtatása növeli a levegő nedvességtartalmát.
Mit tehetünk, ha a hortenzia levelei és virágai barnulnak?
- Rendszeres, bőséges öntözés a hőség idején;
- mulcs használata a talaj nedvességének megőrzésére;
- félárnyékos vagy árnyékos hely választása;
- szélvédett ültetési hely kialakítása;
- száraz időszakban a talaj folyamatos nedvesen tartása;
- a túl erős napsütés kerülése.
Ezek a lépések segíthetnek csökkenteni a hőstresszt, bár szélsőséges időjárás esetén így sem mindig lehet teljesen megvédeni a növényt.
Milyen időjárást bír a hortenzia növény?
A hortenzia leginkább a mérsékelt, párás klímát kedveli. Az olyan területeken fejlődik jól, ahol a nyár nem túl forró, és a levegő páratartalma viszonylag magas. A hosszú ideig tartó hőhullámok, a száraz levegő és a tartós aszály viszont komoly stresszt okozhat a növény számára.
Sokan rajonganak érte, pedig halálos veszélyt rejthet ez a növény
A mediterrán vidékek egyik legismertebb dísznövénye a magyar kertekben is egyre gyakrabban jelenik meg. A leander mérgező és veszélyes növény, amely komoly egészségügyi kockázatot hordoz. Szépsége és hosszan tartó virágzása miatt sokan választják teraszra vagy dézsás tartásra.
Új trend terjed! Ezzel a módszerrel tovább élnek a szobanövények
A szobanövény gondozása sokszor egyszerűbbnek tűnik, mint amilyen valójában, mégis rengeteg hiba csúszik az alapvető ápolásba. A szobanövény egészsége szempontjából az öntözés módja kulcskérdés, különösen akkor, amikor új, interneten terjedő praktikákat próbálunk ki.