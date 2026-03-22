A kertészek szerint ezt a dísznövényt jobb elkerülni

A hortenzia fehér, rózsaszín, kék vagy akár élénk pink virágaival sok kertben látványos dísznövény. Bár a hortenzia gondozása mindig is igényelt odafigyelést, a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbak a forró és száraz nyarak, ami különösen megterheli ezt a növényt. Egyes szakértők szerint ezért érdemes újragondolni a hortenzia ültetés helyét és körülményeit - tájékoztat a My Home Book.

A hortenzia látványos dísznövény, de a hőség megviselheti

Miért nem ajánlják már a hortenzia ültetését?

Kertészeti szakértők szerint az utóbbi években egyre több kertben figyelhető meg, hogy a hortenzia rosszabb állapotba kerül a nyári hónapokban. A klímaváltozás miatt gyakoribbak a hosszan tartó hőhullámok és a száraz időszakok, amelyeket ez a növény nehezen visel. Emiatt egyre többen javasolják, hogy a kerttervezésnél olyan növényeket válasszunk, amelyek jobban alkalmazkodnak az új időjárási viszonyokhoz.

Miért szárad ki a hortenzia a nyári hőségben?

A hortenzia különösen érzékeny a magas hőmérsékletre és az alacsony páratartalomra. Ha a nyári napokon tartósan 30–35 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a virágok gyorsan kiszáradhatnak és megbarnulhatnak. Még a rendszeres öntözés sem mindig segít, mert a levegő szárazsága és a forróság együtt túl nagy terhelést jelent a növény számára.

Hol érzi jól magát a hortenzia?

A hortenzia általában félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, ahol nem éri közvetlen, erős napsütés a nap nagy részében. A magasabb páratartalmú területek és a hűvösebb nyarak kedveznek számára. Egyes kertészek szerint a fák alatti árnyék valamivel kedvezőbb lehet, mert a fák párologtatása növeli a levegő nedvességtartalmát.

Mit tehetünk, ha a hortenzia levelei és virágai barnulnak?

Rendszeres, bőséges öntözés a hőség idején;

mulcs használata a talaj nedvességének megőrzésére;

félárnyékos vagy árnyékos hely választása;

szélvédett ültetési hely kialakítása;

száraz időszakban a talaj folyamatos nedvesen tartása;

a túl erős napsütés kerülése.

Ezek a lépések segíthetnek csökkenteni a hőstresszt, bár szélsőséges időjárás esetén így sem mindig lehet teljesen megvédeni a növényt.