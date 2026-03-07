Egy apró hétvégi szokás lehet a hosszú élet egyik titka

A hosszú alvás a hétvégén a kutatások szerint valódi regenerációt is jelenthet azoknak, akik hét közben keveset pihennek. A vizsgálatok alapján ez kedvezőbb lehet, mint a tartós alváshiány.
Hosszú és pihentető alvás a hétvégén
Egyre több kutatás utal arra, hogy a hétvégi alvás nem puszta lustálkodás, hanem valódi regeneráció lehet a szervezet számára. A legfontosabb megállapítás az, hogy azok, akik hét közben tartósan keveset alszanak, de hétvégén valamennyire pótolják az elmaradt pihenést, kedvezőbb egészségi kilátásokkal rendelkezhetnek, mint azok, akik folyamatosan alváshiányban élnek.
A háttér viszonylag egyszerű.
A kevés alvás megterheli a szervezetet, rontja a szellemi teljesítményt, gyengíti az immunrendszert, és növeli többek között a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák, a túlsúly és az anyagcserezavarok kockázatát.
Amikor valaki hétvégén hosszabban alszik, a teste részben ledolgozhatja ezt a felhalmozott hiányt. Ezt nevezik sokan helyreállító vagy kompenzáló alvásnak.
A kutatás szerint ez azért fontos, mert a szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy helyreállítsa a hét közben felborult egyensúlyt. A több alvás javíthatja a regenerációt, csökkentheti a kimerültséget, és közvetve az életminőségre is jó hatással lehet.
Az is beszédes, hogy a kevesebbet alvók egyes vizsgálatokban több kalóriát fogyasztottak, vagyis az alvás az étvágy szabályozásával is összefügghet.
Ez azonban nem varázslat, és nem a hosszú élet titkának egyetlen kulcsa. A hétvégi alvás segíthet mérsékelni a károkat, de nem helyettesíti a rendszeres, megfelelő mennyiségű hétköznapi alvást. Inkább afféle mentőöv, mint csodaszer. A fiatalon maradás szempontjából azért érdekes, mert a pihent szervezet jobban működik, kevésbé merül ki, és lassabban csúszik bele a krónikus terhelés állapotába. A tanulság egyszerű: a jó alvás az egészség egyik alapköve, a hétvégi plusz pihenés pedig valóban számíthat – írja a Focus.de.
