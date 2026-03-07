Légiutas-kísérő figyelmeztet: ezt tegye, amikor belép a hotelszobába

Minden utazó álma a nyugodt pihenés egy hotelszobában, a biztonságot azonban soha nem árt szem előtt tartani. Egy apró, mégis zseniális trükk segíthet a hotelszoba biztonságának ellenőrzésében, különösen, ha egyedül utazunk – írja a Metro.

Egy apró trükk segíthet a hotelszoba biztonságának ellenőrzésében – Fotó: Unsplash

Honnan tudhatjuk, hogy biztonságos a hotelszoba?

Esther Sturrus, a holland KLM légitársaság légiutas-kísérője, aki TikTokon is megosztja utazási élményeit, egy meglepően egyszerű tippet ajánl: dobjunk egy vizespalackot az ágy alá, amint belépünk a hotelszobába. Ez a trükk lehetővé teszi, hogy gyorsan ellenőrizzük, nem rejtőzik-e valaki az ágy alatt – így nyugodtabban pihenhet az is, aki egyedül utazik és aggódik a biztonság miatt.

A módszer egyszerű: gurítsuk a palackot az ágy alá, és figyeljük, hogy kijön-e a túloldalon.

Ha akadályba ütközik, nem kell azonnal pánikolni – lehet, hogy csak tartalék ágynemű van az ágy alatt vagy nem gurítottuk elég erősen. Mindenesetre az apró ellenőrzés segíthet a lelki nyugalom megőrzésében utazás közben.

Esther más, szórakoztató tippeket is megosztott: például a hajszárító használata a párás tükör gyors tisztítására, vagy egy felfordított papírpohár alján lyukat fúrva a fogkefe higiénikus tárolása. Ezek a tippek nemcsak praktikusak, hanem hozzájárulnak ahhoz, hogy a hotelszobában töltött idő valóban stresszmentes legyen.

