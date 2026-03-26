Részeg vendég próbálta berúgni egy hotelszoba ajtaját – videón a balhé

Villámgyorsan terjed az interneten a videó, amely megörökítette a balhét a Disney Art of Animation Resort Kis hableány tematikájú részlegén. Egy részeg vendég erőszakkal próbált bejutni egy hotelszoba ajtaján – ráadásul nem is a sajátja volt az.
Egy Disney-hotel egyik szobája előtt zajlott le az elmúlt napok egyik legfurcsább incidense, ami pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát. Egy férfi teljesen felforgatta a családbarát üdülőhely hangulatát, miközben a saját „egyéni show-ját” adta elő: a részeg vendég megpróbálta berúgni egy hotelszoba ajtaját. A történet végül rendőri intézkedéssel zárult – írja a New York Post.

Egy Disney-hotelszoba előtt történt a botrányos incidens (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Részeg vendég okozott káoszt a Disney-hotelszoba előtt

A TikTokon megosztott felvételeken a férfi – aki mindössze egy türkiz fürdőnadrágot visel – próbál bejutni a hotelszobába. Elöször rúgásokkal és ütésekkel próbálkozik az ajtónál, majd az ablakhoz megy, miközben a járókelők döbbenten figyelik a jelenetet. Az eset a Disney Art of Animation Resort Kis hableány tematikájú részlegén történt, ahol a vendégek általában mesés tenger alatti hangulatot élveznek, nem pedig élő hoteldrámát. 

A részeg férfit végül rendőrök vezették el a helyszínről.

A szoba valódi lakója csupán egy plüssfigurát és egy reggelit kapott kárpótlásként, amiért a kommentszekcióban fejezte ki bosszúságát, és jelezte, hogy felvette a kapcsolatot a Disney vállalati irodájával.

@livelifewithjules Part 2; heavily requested! #drunkdisneyman #artofanimationresort #littlemermaid #part2 ♬ Kiss the Girl - From "The Little Mermaid"/ Soundtrack Version - Samuel E. Wright & Disney

