Részeg vendég próbálta berúgni egy hotelszoba ajtaját – videón a balhé

Egy Disney-hotel egyik szobája előtt zajlott le az elmúlt napok egyik legfurcsább incidense, ami pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát. Egy férfi teljesen felforgatta a családbarát üdülőhely hangulatát, miközben a saját „egyéni show-ját” adta elő: a részeg vendég megpróbálta berúgni egy hotelszoba ajtaját. A történet végül rendőri intézkedéssel zárult – írja a New York Post.

Egy Disney-hotelszoba előtt történt a botrányos incidens (illusztráció)

A TikTokon megosztott felvételeken a férfi – aki mindössze egy türkiz fürdőnadrágot visel – próbál bejutni a hotelszobába. Elöször rúgásokkal és ütésekkel próbálkozik az ajtónál, majd az ablakhoz megy, miközben a járókelők döbbenten figyelik a jelenetet. Az eset a Disney Art of Animation Resort Kis hableány tematikájú részlegén történt, ahol a vendégek általában mesés tenger alatti hangulatot élveznek, nem pedig élő hoteldrámát.

A részeg férfit végül rendőrök vezették el a helyszínről.

A szoba valódi lakója csupán egy plüssfigurát és egy reggelit kapott kárpótlásként, amiért a kommentszekcióban fejezte ki bosszúságát, és jelezte, hogy felvette a kapcsolatot a Disney vállalati irodájával.

