Ő az a volt ukrán hírszerző tábornok, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktort és családját

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol szív vízipipát, hová jár, kikkel találkozik és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján – ez a két mondat nem véletlenül járta be a magyar sajtót. Nemcsak Magyarország miniszterelnökét fenyegették meg így, hanem az egész családját is. Cikkünkben azt az embert, Hrihorij Omelcsenkót mutatjuk be, akitől ezek a mondatok származnak. Felvázoljuk a hátterét, idézünk tőle további vérlázító fenyegetéseket.
Hrihorij Omelcsenkó volt belügyes parlamenti képviselő
Hrihorij Omelcsenko 1951-ben született, jogász végzettségű ukrán politikus, korábbi parlamenti képviselő. 2010-ben „Ukrajna hőse” érdemrenddel tüntették ki. Altábornagy, emellett egyetemi docens.
Pályafutása során dolgozott nyomozóként, vezető nyomozóként, majd az Ukrán SZSZK Belügyminisztériumának nyomozó osztályvezető-helyetteseként is. 1992 és 1994 között az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) katonai ellenérdekű hírszerzési főigazgatóságán a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem osztályát vezette.
Politikai pályája 1994-ben kezdődött. 2002-ig függetlenként volt parlamenti képviselő a Verhovna Radában, majd a „Julija Timosenko Blokk” tagjaként politizált. 2007 és 2012 között a Batykivscsina – vagyis szintén Timosenko pártja – színeiben volt képviselő. Több parlamenti bizottságban töltött be tisztséget, emellett az Ukrán Tisztek Szövetségének egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke.
Elszabadult szélsőséges
A szélsőséges megnyilvánulások különösen azután erősödtek fel, hogy március 5-én Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.
Reméljük, hogy az Európai Unióban egy ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, a fiúinknak. Hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön
– fogalmazott az ukrán elnök.
Néhány nappal később Hrihorij Omelcsenko is halálos fenyegetést fogalmazott meg, amelynek címzettje szintén a magyar kormányfő volt. Az ukrán médiában március 10-én így nyilatkozott:
Zelenszkij úr, a mi Karma nevű szervezetünknek nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a Karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. A Karma elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. […] És gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.
A megszólaláshoz két körülmény is fontos. Egyrészt a Karma saját állítása szerint egy olyan fedett szervezet, amelyet Ukrajna ellenségeinek likvidálására hoztak létre. Másrészt Omelcsenko nem egy marginális felületen beszélt: kijelentését az egyik legnagyobb ukrán feliratkozói bázissal rendelkező YouTube-csatornán, a Pryamy TV műsorában tette. A csatornának 4,8 millió feliratkozója van. Összehasonlításképpen: a Telexnek 376 ezer, a Partizánnak 616 ezer feliratkozója van.
Omelcsenko nem állt le
Az egykori ukrán hírszerző tábornok később sem mérsékelte a hangnemét. Egy újabb videóban arról beszélt, hogy tudják, hol és mit csinál Orbán Viktor, és szerinte fizikailag meg kell semmisíteni, mert Ukrajna ellensége.
Amikor Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy megadja Viktor Orbán címét az Ukrán Fegyveres Erőknek, hogy „beszéljenek” vele arról a 90 milliárd eurós pénzügyi támogatásról, amelyet Orbán blokkol. Igen, a Volodimir Zelenszkijhez írt nyílt levelemben azt mondtam: Zelenszkij úr, nincs szükségünk az ő címére. A Karma mindent tud. […] Orbán Putyin háborús bűneinek cinkosa Ukrajna és a civil lakosság ellen. A hadiállapot törvényei szerint pedig fizikai megsemmisítés alá esik, ugyanúgy, mint maga Putyin. Ez nyílt kijelentés.
Ezt Omelcsenko ismét egy nagy elérésű felületen mondta el. Jevgenyija Kutnova ukrán televíziós műsorvezetőnek nyilatkozott az ukrán News Factory YouTube-csatornáján, amelynek több mint 4,3 millió feliratkozója van.
Ez csak a jéghegy csúcsa
Omelcsenko saját YouTube-csatornáján közzétett bejegyzéseiben még súlyosabb fenyegetéseket is megfogalmazott Magyarország miniszterelnöke és családja ellen. Egy alkalommal így fogalmazott: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Druzsba vezetéken keresztül!”
Máskor ezt mondta:
Zelenszkij úr, a Karma szervezetünk minden olyan helyet ismer, ahol Moszkva ügynöke, Orbán – aki bűnrészes az agresszor ország, Oroszország ukrán nép ellen elkövetett háborús bűneiben – tartózkodik […] A nemzetközi jog és Ukrajna nemzeti törvényhozása szempontjából Orbán Viktor az agresszor ország, Oroszország ukrán nép ellen elkövetett háborús bűneinek SEGTÍTŐJE/CINKOSA, és a háborús törvények szerint bármilyen módon történő fizikai megsemmisítésnek vetendő alá, bárhol is legyen. Ukrajna minden hazafijának törvényes joga van Orbán likvidálására, valamint a háborús bűnös Putyin elpusztítására!
Az uniós pénzekkel kapcsolatban pedig így fogalmazott: „Uraim, 21. századi neofasiszták, Moszkva ügynökei, Orbán és Fico, nem fogják tudni blokkolni az EU-s segélyeket és Ukrajna győzelmét! De a Karma »blokkolhatja« Önöket, és örökre...”
Gyilkossági módszereket sorolt fel
Aztán ezzel folytatta: „Hogy Ukrajna ellenségei milyen módon kapták már meg és kapják meg hamarosan megérdemelt elégtételüket a Karmától – nem számít. Számos ilyen van a fegyvertárában – szélütés, szívroham, baleset vadászat, horgászat, úszás közben, metróban, gomba-, alkohol- és drogmérgezés. Valaki félrenyelt egy finomságot, túlhevült a szaunában, valakinek nem nyílt ki az ejtőernyője. Vannak esetek a fegyverek gondatlan kezeléséről is. Van mesterlövész lövedéke, robbanóanyag, bomba, rakéta stb. is.”
A videókban nemcsak a miniszterelnök likvidálásáról beszélt, hanem ismét megemlítette a kormányfő családját is, név szerint felsorolva a gyerekeket és az unokákat.
Egyúttal figyelmeztetem Orbánt, Ficót és Ukrajna többi ellenségét […] Nektek is vannak gyermekeik és unokáik. Neked, Orbán, öt gyermeked van: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza és Flóra, valamint hat unokája: Aliz, Anna, Bertalan, Johanna, János és Viktor.
„Csak a halál vár rájuk!”
Később – a lehet – még élesebben fogalmazott:
„Csak a HALÁL vár rájuk!!!”
„Tragikus sorsuk és hozzátartozóik sorsának enyhítése érdekében azt javaslom, hogy Orbán és Fico térden állva bánják meg az ukrán nép előtt a gyilkos-terrorista Putyin támogatását. Ne akadályozzák meg az Ukrajnának nyújtott európai segélyeket, ítéljék el a háborús bűnös Putyint, ismerjék el Oroszországot agresszor-terrorista országként, és vezessenek be szigorú szankciókat vele és katonai-politikai vezetésével szemben. Ez egy esély arra, hogy az élet ne érjen véget váratlanul és tragikusan.”
Az egykori politikus ugyanakkor más vezetőket is Ukrajna ellenségének nevezett. Donald Trumpot, Vlagyimir Putyint és Aljakszandr Lukasenkát is ebbe a körbe sorolta, és logikája szerint őket is likvidálni kellene. Megemlítette Szijjártó Pétert is.