Ő az a volt ukrán hírszerző tábornok, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktort és családját

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol szív vízipipát, hová jár, kikkel találkozik és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján – ez a két mondat nem véletlenül járta be a magyar sajtót. Nemcsak Magyarország miniszterelnökét fenyegették meg így, hanem az egész családját is. Cikkünkben azt az embert, Hrihorij Omelcsenkót mutatjuk be, akitől ezek a mondatok származnak. Felvázoljuk a hátterét, idézünk tőle további vérlázító fenyegetéseket.

Bemutatjuk Hrihorij Omelcsenkót, az egykori ukrán hírszerző tábornokot és parlamenti képviselőt, aki Orbán Viktort és családját is fenyegető kijelentéseket tett több nagy elérésű ukrán médiacsatornán

Hrihorij Omelcsenkó v olt belügyes parlamenti képviselő

Hrihorij Omelcsenko 1951-ben született, jogász végzettségű ukrán politikus, korábbi parlamenti képviselő. 2010-ben „Ukrajna hőse” érdemrenddel tüntették ki. Altábornagy, emellett egyetemi docens.

Pályafutása során dolgozott nyomozóként, vezető nyomozóként, majd az Ukrán SZSZK Belügyminisztériumának nyomozó osztályvezető-helyetteseként is. 1992 és 1994 között az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) katonai ellenérdekű hírszerzési főigazgatóságán a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem osztályát vezette.

Politikai pályája 1994-ben kezdődött. 2002-ig függetlenként volt parlamenti képviselő a Verhovna Radában, majd a „Julija Timosenko Blokk” tagjaként politizált. 2007 és 2012 között a Batykivscsina – vagyis szintén Timosenko pártja – színeiben volt képviselő. Több parlamenti bizottságban töltött be tisztséget, emellett az Ukrán Tisztek Szövetségének egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke.

Elszabadult szélsőséges

A szélsőséges megnyilvánulások különösen azután erősödtek fel, hogy március 5-én Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, a fiúinknak. Hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– fogalmazott az ukrán elnök.

Néhány nappal később Hrihorij Omelcsenko is halálos fenyegetést fogalmazott meg, amelynek címzettje szintén a magyar kormányfő volt. Az ukrán médiában március 10-én így nyilatkozott: