Kína 300 robotot indít az emberek ellen a pekingi félmaratonon – videóval

Kína az áprilisi félmaratonon minden eddiginél több humanoid robotot sorakoztat fel a rajthoz. A szervezők bejelentése szerint a 2026-os pekingi E-Town versenyen több mint 300 mechanikus futó teszi próbára tudását a hús-vér sportolók mellett, hívta fel a figyelmet a blikk.hu.

Idén a tavalyinál is több humanoid robot indul el a pekingi félmaratonon, ráadásul a többségük az autónom navigációs kategóriában fog versenyezni – Fotó: FANG XIN / XINHUA

A rendhagyó futóverseny tavaly debütált, ám akkor az emberek még magabiztosan legyőzték a robotokat: míg a leggyorsabb futó 1 óra 2 perc alatt ért célba, az első robotnak 2 óra 40 percre volt szüksége a táv teljesítéséhez. 2025-ben ráadásul még csak 21 humanoid robot indult el, és többségüket mérnökök vezették távirányítóval, elkülönített sávokban. Az idei évben azonban hatalmas újításokat vezettek be.

Idén emberekkel együtt állnak rajthoz a humanoid robotok

A Global Times jelentése szerint nemcsak a robotok száma fog változni az eseményen, hanem az is, hogy ezúttal már valóban az emberekkel együtt fognak rajthoz állni. Emellett a részt vevő robotok 40 százaléka már az „autonóm navigációs” kategóriában fog versenyezni. Ez azt jelenti, hogy a robotoknak minden külső segítség nélkül, saját szenzoraikra és mesterséges intelligenciára támaszkodva kell végigmenniük az útvonalon. Wang Peng, a Pekingi Társadalomtudományi Akadémia kutatója szerint ez a váltás jelzi a valódi ugrást a teljes gépi önállóság felé.

Kína így akarja bizonyítani globális fölényét a robotiparban

A verseny célja, hogy bemutassa Kína fejlődő robotiparát, amelynek értékét 2024-ben 47 milliárd dollárra becsülték, és amely a becslések szerint 2028-ig várhatóan évente 23 százalékkal fog növekedni. Az ázsiai nagyhatalom jelenleg uralja a világpiacot: a 2025-ben világszerte üzembe helyezett 16 ezer humanoid robot több mint 80 százaléka kínai gyártmány.

