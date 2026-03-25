Világszerte rajonganak érte, de kevesen tudják, mennyire egészséges

A csicseriborsóból, tahiniből, citromléből, fokhagymából és olívaolajból készülő krémes fogás a Közel-Keletről származik, története egészen a 13. századig nyúlik vissza. A hummusz ma már világszerte elterjedt, és nemcsak mártogatósként, hanem szendvicsekhez vagy köretként is gyakran fogyasztják – írja a Daily Mail.

Hummusz a tányéron

Fotó: Unsplash

A hummusznak számos jótékony hatása van

Szakértők szerint a hummusz alapvetően egészséges ételnek számít. Jelentős mennyiségű növényi fehérjét és rostot tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a teltségérzet kialakulásához és az emésztés megfelelő működéséhez. Emellett vasban is gazdag, különösen a tahininek köszönhetően.

A benne található zsírok többsége úgynevezett „jó” zsír, amely az olívaolajból és a szezámmagból származik. Ezek az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak kedvezően hathatnak a szív- és érrendszerre, és segíthetnek a koleszterinszint csökkentésében is.

Egy 100 grammos adag hummusz körülbelül 170 kalóriát tartalmaz, valamint 6–8 gramm fehérjét és 6 gramm rostot. Bár nem számít kifejezetten fehérjedús ételnek, jó kiegészítője lehet a növényi alapú étrendnek.

A hummusz összetevői külön-külön is számos egészségügyi előnnyel bírnak. A csicseriborsó növényi fehérjében gazdag, a tahini antioxidánsokat tartalmaz, a fokhagyma hozzájárulhat a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentéséhez, míg a citromlé C-vitaminban bővelkedik, ami segíti a vas felszívódását.

Ugyanakkor a bolti változatok esetében érdemes odafigyelni az összetevőkre. Egyes termékek tartalmazhatnak tartósítószereket és egyéb adalékanyagokat, ezért a szakértők azt javasolják, hogy lehetőség szerint a minél egyszerűbb, természetes alapanyagokból készült változatokat válasszuk.

Bár a hummusz zsírtartalma viszonylag magas, ez nem feltétlenül jelent problémát, mivel ezek a zsírok jellemzően egészséges forrásból származnak. Ennek ellenére diéta esetén érdemes figyelni a mennyiségre.

Egyes kutatások szerint a csicseriborsó rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, így a hummusz is támogathatja a szív egészségét. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kiegyensúlyozott étrend részeként érdemes fogyasztani.