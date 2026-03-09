70 évig elválaszthatatlanok voltak – az élők sorából is kézen fogva távoztak

Az igaz szerelemben élő Kenneth és Marilyn Oland éppen hazafelé tartott, amikor autójukba egy másik jármű oldalról belerohant a 15-ös úton, nem messze a Thurmont városában található otthonuktól. A brutális ütközés után mindkettőjüket kórházba szállították, ahol életfenntartó gépekre kapcsolták őket. Hat nappal később azonban meghozták a fájdalmas döntést, írja a New York Post.
Ilyen az igaz szerelem
A család és az orvosok végül lekapcsolták a berendezéseket, és a 90 éves Kenneth valamint a 88 éves Marilyn szívszorító módon, egymás mellett fekve, egymás kezét fogva hunyt el egy baltimore-i kórházban. Barátaik szerint a kapcsolatuk különleges volt.
Nem hiszem, hogy egyikük a másik nélkül sokáig bírta volna. Mindig együtt voltak, bárhol jártunk, mindig ketten jelentek meg
– mondta a család egyik barátja.
Kenneth és Marilyn még középiskolásként szerettek egymásba, majd 1955 júliusában összeházasodtak. Az ezt követő hetven évben szinte elválaszthatatlanok voltak. A helyi idősek központjának dolgozói szerint rendszeres vendégek voltak náluk: havonta kétszer jártak bingózni, és a baleset napján is ott ebédeltek. A tragédia mindössze 15 perccel azután történt, hogy elhagyták az intézményt.
A közösség példaképként tekintett rájuk
A Thurmont Senior Center megható üzenetben búcsúzott a házaspártól. A közösségi oldalon azt írták: a pár igazi példája volt annak, milyen az élethosszig tartó szeretet. „Ritkán láttuk őket külön. Ők ketten minden egyes nap egymást választották” – fogalmaztak.
A házaspár három gyermek, öt unoka és hat dédunoka büszke nagyszülei voltak. Marilyn 25 éven át dolgozott csontkovácsként, majd csak 2023-ban vonult nyugdíjba. Kenneth marketingesként dolgozott egész életében.
„A szerelmük örökre velünk marad”
A család szerint vigaszt jelent számukra, hogy a pár együtt távozott az élők sorából. Unokájuk azt mondta: nagyszülei nemcsak hosszú házasságukkal, hanem emberségükkel is példát mutattak mindenkinek. „Ha valamit továbbadhatunk tőlük, az az, hogyan legyünk jó emberek: legyünk alázatosak, kedvesek, és segítsünk másokon” – fogalmazott a lányunoka, Kristie Hopkins.
A földönkívüliekhez hasonlóan ritka az igaz szerelem
A Földön kívüli civilizációk nagyon ritkák lehetnek: az ennek kiszámítására használt Drake-formula szerint mindössze tízezer lehet belőlük a Tejútrendszerben. A Londonban tanuló Peter Backus szerint van azonban valami, ami csaknem ilyen ritkának tűnik: egy igazi barátnő. A fiatal kutató a Drake-formulából indult ki párkeresési számításaihoz.
Igazából szerelem újratöltve – nem hiszi el, mennyit változott az egykori gyereksztár
A Google új karácsonyi kampánya az Igazából szerelem (Love Actually) című kultikus film hangulatát idézi meg. Thomas Brodie-Sangster, az Igazából szerelem színésze szerint különleges élmény volt újrajátszani az ikonikus jeleneteket, amelyek két évtized után is milliók szívében élnek.