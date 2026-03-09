Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

igaz szerelem

70 évig elválaszthatatlanok voltak – az élők sorából is kézen fogva távoztak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megható és egyben szívszorító történet rázta meg az amerikai Maryland államot. Egy 70 éve házas idős pár, az igaz szerelem megtestesítői kézen fogva haltak meg a kórházban, miután súlyos autóbalesetet szenvedtek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
igaz szerelemhosszú házasságházaspártragédia

Az igaz szerelemben élő Kenneth és Marilyn Oland éppen hazafelé tartott, amikor autójukba egy másik jármű oldalról belerohant a 15-ös úton, nem messze a Thurmont városában található otthonuktól. A brutális ütközés után mindkettőjüket kórházba szállították, ahol életfenntartó gépekre kapcsolták őket. Hat nappal később azonban meghozták a fájdalmas döntést, írja a New York Post. 

igaz szerelem
Ilyen az igaz szerelem: 70 év házasság után egymás kezét fogva hunyt el egy autóbaleset után az idős házaspár – Fotó: pexels.com

Ilyen az igaz szerelem

A család és az orvosok végül lekapcsolták a berendezéseket, és a 90 éves Kenneth valamint a 88 éves Marilyn szívszorító módon, egymás mellett fekve, egymás kezét fogva hunyt el egy baltimore-i kórházban. Barátaik szerint a kapcsolatuk különleges volt.

Nem hiszem, hogy egyikük a másik nélkül sokáig bírta volna. Mindig együtt voltak, bárhol jártunk, mindig ketten jelentek meg

 – mondta a család egyik barátja.

Kenneth és Marilyn még középiskolásként szerettek egymásba, majd 1955 júliusában összeházasodtak. Az ezt követő hetven évben szinte elválaszthatatlanok voltak. A helyi idősek központjának dolgozói szerint rendszeres vendégek voltak náluk: havonta kétszer jártak bingózni, és a baleset napján is ott ebédeltek. A tragédia mindössze 15 perccel azután történt, hogy elhagyták az intézményt.

A közösség példaképként tekintett rájuk

A Thurmont Senior Center megható üzenetben búcsúzott a házaspártól. A közösségi oldalon azt írták: a pár igazi példája volt annak, milyen az élethosszig tartó szeretet. „Ritkán láttuk őket külön. Ők ketten minden egyes nap egymást választották” – fogalmaztak.

A házaspár három gyermek, öt unoka és hat dédunoka büszke nagyszülei voltak. Marilyn 25 éven át dolgozott csontkovácsként, majd csak 2023-ban vonult nyugdíjba. Kenneth marketingesként dolgozott egész életében.

„A szerelmük örökre velünk marad”

A család szerint vigaszt jelent számukra, hogy a pár együtt távozott az élők sorából. Unokájuk azt mondta: nagyszülei nemcsak hosszú házasságukkal, hanem emberségükkel is példát mutattak mindenkinek. „Ha valamit továbbadhatunk tőlük, az az, hogyan legyünk jó emberek: legyünk alázatosak, kedvesek, és segítsünk másokon” – fogalmazott a lányunoka, Kristie Hopkins.

A földönkívüliekhez hasonlóan ritka az igaz szerelem

A Földön kívüli civilizációk nagyon ritkák lehetnek: az ennek kiszámítására használt Drake-formula szerint mindössze tízezer lehet belőlük a Tejútrendszerben. A Londonban tanuló Peter Backus szerint van azonban valami, ami csaknem ilyen ritkának tűnik: egy igazi barátnő. A fiatal kutató a Drake-formulából indult ki párkeresési számításaihoz.

Igazából szerelem újratöltve – nem hiszi el, mennyit változott az egykori gyereksztár

A Google új karácsonyi kampánya az Igazából szerelem (Love Actually) című kultikus film hangulatát idézi meg. Thomas Brodie-Sangster, az Igazából szerelem színésze szerint különleges élmény volt újrajátszani az ikonikus jeleneteket, amelyek két évtized után is milliók szívében élnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!