Hatalmas szeméttelep omlott be, több embert maga alá temetett

A heves esőzések következtében beomlott Indonézia legnagyobb szeméttelepe, a balesetben legkevesebb öt ember meghalt, és négyen eltűntek – közölték a hatóságok hétfőn.

Markolókkal kutatnak a túlélők és halálos áldozatok után az indonéziai szeméttelepen – Fotó: BAY ISMOYO / AFP

Hatalmas erőkkel dolgoznak a mentők a beomlott indonéziai szeméttelepen

Több mint 300 fős mentőcsapat kezdett kutatni a túlélők és a halálos áldozatok után vasárnap este a bantargebangi szeméttelepen Bekasi városban, a főváros, Jakarta mellett. A helyszínen készült képeken látható, hogy markolókkal kutatják át a hulladékhalmot, amely több kukásautót és élelmiszert áruló bódét maga alá temetett.

A mentőalakulatok fokozott óvatossággal járnak el, mert az instabil szeméttömbben további elmozdulásokra lehet számítani, ráadásul a következő napokban még több eső eshet.

A bantargebangi szeméttelepre érkezik a főváros és az agglomeráció háztartási hulladéka, naponta több ezer tonna szemét. A létesítménnyel kapcsolatban már korábban is felmerült, hogy a kapacitása jócskán túlterhelt. Tavaly a kormány gyorsított eljárásban projektet indított azzal a céllal, hogy a hulladékot energiaforrásként hasznosítsák, és ennek jegyében kétéves határidőt tűzött ki a bantargebangi szeméttelep kiürítésére.

Januárban a Fülöp-szigeteken is hasonló beomlás okozott balesetet egy szeméttelepen, ott legkevesebb négy ember halt meg, és több mint 30-an eltűntek.

Indonézia Nyugat-Jáva szigetén 2005-ben egy hét méter magas szeméthalom omlott be és temetett maga alá számos lakóházat ugyancsak a heves esők okozta földcsuszamlás következtében. A baleset után 31 holttest került elő, és többtucatnyi embernek veszett nyoma.

Tengerészgyalogosok is eltűntek a halálos földcsuszamlásban

Tizenkilenc indonéz tengerészgyalogos van a Nyugat-Jáva tartományban történt súlyos földcsuszamlás után eltűnt mintegy 80 ember között – közölték hétfőn az indonéz hatóságok. A hétvégi földcsuszamlás eddig több tucat halálos áldozatot követelt.

Halálos villámárvíz csapott le Indonéziában

Az indonéziai monszunidőszak ismét súlyos pusztítást okozott egy távoli szigetcsoporton. A villámárvíz emberéleteket követelt, lakóházakat semmisített meg, és több száz embert kényszerített ideiglenes menedékhelyekre Észak-Sulawesiben.