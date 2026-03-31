Embertelen módon végezték ki a híres influenszert

Hidegvérrel megöltek egy influenszert Brazíliában, Salvadorban. A testépítő és életmód-tanácsadó az edzőtermet hagyta el, amikor egy motoros tüzet nyitott rá és lelőtte – írja a New York Post.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a testépítő influenszer

A lövöldöző elmenekült a helyszínről, a rendőrség hajtóvadászatot indított a felkutatására.

A 46 éves Cunha Lima naponta inspirálta több ezer követőjét edzős videóival, és életmódtanácsaival.

Fitness influencer shot and killed leaving gym as cops launch manhunt https://t.co/Bs1KjOHnRL pic.twitter.com/4N7H21bI3x — New York Post (@nypost) March 30, 2026

Munkahelyi fáradtságnak hitte – végül belehalt a betegségbe az influenszer

Wang Weiqian tajvani influenszernél 2021-ben diagnosztizáltak limfómát, miután hónalji fájdalmat és duzzanatot tapasztalt, amelyről először azt hitte, hogy a sok munkától alakult ki. A munkahelyi fáradtság gyanúja miatt eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget a panaszoknak, később azonban a vizsgálatok már nyirokrendszeri daganatot mutattak ki. Halálhírét 2026. március 19-én erősítették meg a közösségi oldalán közzétett közleményben.

Sokkoló: fagyasztóban találták meg a háromgyermekes anya holttestét

Egy háromgyermekes édesanya, Carolann Barraclough holttestére bukkantak saját otthonában, egy fagyasztóban Angliában. A halottkém elsődleges megállapítása szerint a halál oka fejsérülés, de a vizsgálat még folyamatban van.