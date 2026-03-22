Sokkoló tragédia: rejtélyes körülmények között találták holtan a fiatal influenszert

A fiatal lengyel tartalomgyártó csaknem másfél éve nem posztolt, követői pedig egyre nyugtalanabbak lettek, az influenszer halála pedig végül a legrosszabb félelmeiket igazolta. A helyzet különösen aggasztóvá vált, amikor édesanyja profilképe váratlanul feketére változott, ami tovább fokozta a találgatásokat – közölte a The Sun.

Influenszer halála: Masza Graczykowskát sokan ismerték a közösségi médiában

További vizsgálatok az influenszer halála ügyében

Nem sokkal később a hatóságok megerősítették a tragikus hírt: Maszát március 8-án találták meg holtan a lakásában. A hatóságok egyelőre gondatlanságból elkövetett emberölésként kezelik az esetet, ami ilyenkor megszokott eljárás, amikor a halál pontos oka még nem ismert. Bár a boncolás során nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket, további vizsgálatokat rendeltek el.

A fiatal nő lakásában a kutyáját is megtalálták, az állatot először menhelyre vitték, később azonban a család átvette.

Masza nem először tűnt el hosszabb időre a nyilvánosság elől: korábban négy hónapot töltött kórházban vesebetegség miatt. Hatalmas követőtábort épített ki, több mint 600 ezer ember figyelte a mindennapjait a különböző platformokon. A neve a botrányoktól sem volt idegen: ismert volt konfliktusa egy másik influenszerrel, valamint 2022-ben egy MMA-meccsen is ringbe lépett egy baloldali aktivista ellen.

Utolsó Instagram-bejegyzésében nyíltan beszélt mentális problémáiról is. Azt állította, hogy három percre klinikai halál állapotába került. Akkor úgy fogalmazott, szeretné, ha az emberek megértenék: az online világ szereplői is ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mint bárki más.

Egyik utolsó YouTube-videójában arról beszélt, hogy egy háziállata elvesztése mélyen megrázta, és nyugtatókkal élt vissza, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy józan, és pszichológiai segítséget kap.

