Sokkoló tragédia: rejtélyes körülmények között találták holtan a fiatal influenszert

A fiatal lengyel tartalomgyártó csaknem másfél éve nem posztolt, követői pedig egyre nyugtalanabbak lettek, az influenszer halála pedig végül a legrosszabb félelmeiket igazolta. A helyzet különösen aggasztóvá vált, amikor édesanyja profilképe váratlanul feketére változott, ami tovább fokozta a találgatásokat – közölte a The Sun.
További vizsgálatok az influenszer halála ügyében
Nem sokkal később a hatóságok megerősítették a tragikus hírt: Maszát március 8-án találták meg holtan a lakásában. A hatóságok egyelőre gondatlanságból elkövetett emberölésként kezelik az esetet, ami ilyenkor megszokott eljárás, amikor a halál pontos oka még nem ismert. Bár a boncolás során nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket, további vizsgálatokat rendeltek el.
A fiatal nő lakásában a kutyáját is megtalálták, az állatot először menhelyre vitték, később azonban a család átvette.
Masza nem először tűnt el hosszabb időre a nyilvánosság elől: korábban négy hónapot töltött kórházban vesebetegség miatt. Hatalmas követőtábort épített ki, több mint 600 ezer ember figyelte a mindennapjait a különböző platformokon. A neve a botrányoktól sem volt idegen: ismert volt konfliktusa egy másik influenszerrel, valamint 2022-ben egy MMA-meccsen is ringbe lépett egy baloldali aktivista ellen.
Utolsó Instagram-bejegyzésében nyíltan beszélt mentális problémáiról is. Azt állította, hogy három percre klinikai halál állapotába került. Akkor úgy fogalmazott, szeretné, ha az emberek megértenék: az online világ szereplői is ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mint bárki más.
Egyik utolsó YouTube-videójában arról beszélt, hogy egy háziállata elvesztése mélyen megrázta, és nyugtatókkal élt vissza, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy józan, és pszichológiai segítséget kap.
Szörnyű fordulat: fiatal anyuka halt meg plasztikai műtét után
Tragikus hirtelenséggel vesztette életét a 26 éves Derleya Alves, aki február 20-án esett át mellnagyobbító műtéten. A fiatal influenszer a plasztikai műtétet követően azonnal erős hasi fájdalmakra panaszkodott.
Szakadékba zuhant az autó, meghalt a 23 éves sztárinfluenszer – tíz napig küzdöttek az életéért
Felfoghatatlan tragédia rázta meg a közösségi médiát. Mindössze 23 éves korában életét vesztette Dulce Enríquez, a rendkívül népszerű, több mint 122 ezer Instagram-követővel rendelkező mexikói sztárinfluenszer.