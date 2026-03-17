A legtöbben nem is gondolják, milyen betegséget jelezhet ez a furcsa tünet

Az influenzát általában lázzal és köhögéssel azonosítjuk. Az influenza B esetén azonban a piros kiütés ritka, de fontos figyelmeztető jel lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az influenza B-ről a legtöbb embernek a láz, köhögés és orrfolyás jut eszébe, de egyes esetekben egy meglepő tünet is felbukkanhat: piros kiütés. Bár ritkán, de előfordulhat, hogy éppen ez a tünet figyelmezteti a szülőket és a betegeket a fertőzésre – írja a HuffPost.

Az influenza B ritka esetben kiütéseket is okozhat
Az influenza B ritka esetben kiütéseket is okozhat – Fotó: Unsplash

Piros kiütés influenza B esetén: miért jelenik meg?

A piros kiütés influenza esetén ritka, de előfordulhat, főként gyermekeknél. A kiütésnek több oka is lehet:

  • a szervezet gyulladásos reakciója a vírusra;
  • a vírus közvetlen hatása a bőrre;
  • a vírus által kibocsátott toxinok.

Gyermekeknél különösen gyakori ez a jelenség, míg felnőtteknél ritkábban fordul elő. Fontos tudni, hogy a kiütés önmagában nem fertőző: az influenza B légúti betegség, így a terjedés elsősorban köhögéssel, tüsszentéssel történik.

Honnan tudhatjuk, az influenza okozza-e a kiütést?

Mivel számos más vírus és allergia is okozhat hasonló kiütést, a tünetek teljes összképe és specifikus vírusvizsgálat szükséges. Az influenza B diagnózisa legbiztosabban orrnyálkahártya-mintából végzett teszttel állapítható meg. Amennyiben a gyermek vagy felnőtt pozitív eredményt kap, a piros kiütés valószínűleg az influenza B-hez köthető.

Hogyan kezelhető az influenza B-hez társuló kiütés?

A kiütés kezelésében a legfontosabb a türelmes, kíméletes gondozás: ne vakarjuk, és szükség esetén használjunk viszketés elleni krémet. A kiütés általában magától elmúlik, néhány esetben antivirális kezelés vagy antihisztamin alkalmazása enyhítheti a kellemetlenséget. Ha hólyagok, erős fájdalom vagy gyors terjedés társul a kiütéshez, mindenképp forduljunk orvoshoz.

