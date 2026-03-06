Elképesztő technológiai fordulat jöhet, amely alapjaiban írhatja át az életünket

A ionokalorikus hűtés egy új hőszabályozási módszer, amely teljesen eltér a hagyományos hűtőszekrények és klímaberendezések működésétől. A jelenlegi rendszerek többsége úgy működik, hogy egy hűtőközeg elpárologva elnyeli a hőt, majd a rendszerben keringve újra folyadékká kondenzálódik – írja a ScienceAlert.
Ionokalorikus hűtés: ezért keresnek új megoldást a tudósok
Ez a módszer hatékony, azonban sok esetben olyan hűtőgázokat használ, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez.
A kutatók ezért olyan alternatívát kerestek, amely egyszerre:
- energiatakarékos
- környezetbarát
- biztonságosan alkalmazható ipari méretekben
Az új megközelítés az anyagok fázisváltozását használja ki.
Sóval működő hűtési ciklus
A módszer alapja egy jól ismert fizikai jelenség. Amikor például a jég megolvad, hőt von el a környezetéből. Ez a folyamat hűtést eredményez.
A kutatók ezt a jelenséget manipulálták ionok – vagyis töltéssel rendelkező részecskék – segítségével. Amikor egy anyaghoz sót adnak, az megváltoztathatja az olvadáspontját. Hasonló folyamat történik például akkor, amikor télen sót szórnak az utakra a jég ellen.
Az ionokalorikus ciklus ezt a hatást használja ki: az elektromos áram mozgatja az ionokat, amelyek megváltoztatják az anyag olvadáspontját, így hűtést hoznak létre.
A kutatást a Lawrence Berkeley National Laboratory és a University of California mérnökei vezették.
A kísérletek során egy jód- és nátriumalapú sót alkalmaztak, amely etilén-karbonátot olvasztott meg — ezt az oldószert lítium-ion akkumulátorokban is használják.
A rendszer kevesebb mint 1 volt elektromos feszültséggel működött, mégis 25 °C hőmérséklet-változást értek el. Ez jelentősen jobb eredmény, mint amit sok más kalórikus hűtési technológia eddig produkált.
A környezetvédelem szempontjából is áttörés lehet
A jelenlegi hűtőrendszerekben gyakran használt hidrofluor-szénhidrogének (HFC-k) magas globális felmelegedési potenciállal rendelkeznek.
A Kigali-egyezmény szerint az országok a következő 25 évben legalább 80 százalékkal csökkentik ezek használatát.
Az ionokalorikus hűtés ebben kulcsszerepet játszhat, mivel a rendszer akár nulla vagy negatív globális felmelegedési potenciállal működhet.
A technológia jelenleg még kutatási fázisban van. A tudósok most azon dolgoznak, hogy különböző sókombinációkat teszteljenek, amelyek még hatékonyabban vonják el a hőt.
Ha sikerül ipari méretben is alkalmazni, az ionokalorikus rendszerek a jövőben használhatók lehetnek:
- hűtőszekrényekben
- klímaberendezésekben
- ipari hűtőrendszerekben
- akár fűtési technológiákban is
A kutatók szerint egy teljesen új termodinamikai ciklus alapjait sikerült lefektetniük, amely hosszú távon alapjaiban változtathatja meg a hűtési technológiákat.
