Elképesztő technológiai fordulat jöhet, amely alapjaiban írhatja át az életünket

A ionokalorikus hűtés egy új hőszabályozási módszer, amely teljesen eltér a hagyományos hűtőszekrények és klímaberendezések működésétől. A jelenlegi rendszerek többsége úgy működik, hogy egy hűtőközeg elpárologva elnyeli a hőt, majd a rendszerben keringve újra folyadékká kondenzálódik – írja a ScienceAlert.

Az ionokalorikus hűtés során a kutatók ionok segítségével változtatják meg egy anyag olvadáspontját, így hűtik le a környezetet (Illusztráció) Fotó: ALICIA WINDZIO / DPA

Ionokalorikus hűtés: ezért keresnek új megoldást a tudósok

Ez a módszer hatékony, azonban sok esetben olyan hűtőgázokat használ, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez.

A kutatók ezért olyan alternatívát kerestek, amely egyszerre:

energiatakarékos

környezetbarát

biztonságosan alkalmazható ipari méretekben

Az új megközelítés az anyagok fázisváltozását használja ki.

Sóval működő hűtési ciklus

A módszer alapja egy jól ismert fizikai jelenség. Amikor például a jég megolvad, hőt von el a környezetéből. Ez a folyamat hűtést eredményez.

A kutatók ezt a jelenséget manipulálták ionok – vagyis töltéssel rendelkező részecskék – segítségével. Amikor egy anyaghoz sót adnak, az megváltoztathatja az olvadáspontját. Hasonló folyamat történik például akkor, amikor télen sót szórnak az utakra a jég ellen.

Az ionokalorikus ciklus ezt a hatást használja ki: az elektromos áram mozgatja az ionokat, amelyek megváltoztatják az anyag olvadáspontját, így hűtést hoznak létre.

A kutatást a Lawrence Berkeley National Laboratory és a University of California mérnökei vezették.

A kísérletek során egy jód- és nátriumalapú sót alkalmaztak, amely etilén-karbonátot olvasztott meg — ezt az oldószert lítium-ion akkumulátorokban is használják.

A rendszer kevesebb mint 1 volt elektromos feszültséggel működött, mégis 25 °C hőmérséklet-változást értek el. Ez jelentősen jobb eredmény, mint amit sok más kalórikus hűtési technológia eddig produkált.

A környezetvédelem szempontjából is áttörés lehet

A jelenlegi hűtőrendszerekben gyakran használt hidrofluor-szénhidrogének (HFC-k) magas globális felmelegedési potenciállal rendelkeznek.

A Kigali-egyezmény szerint az országok a következő 25 évben legalább 80 százalékkal csökkentik ezek használatát.

Az ionokalorikus hűtés ebben kulcsszerepet játszhat, mivel a rendszer akár nulla vagy negatív globális felmelegedési potenciállal működhet.

A technológia jelenleg még kutatási fázisban van. A tudósok most azon dolgoznak, hogy különböző sókombinációkat teszteljenek, amelyek még hatékonyabban vonják el a hőt.