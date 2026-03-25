Irán közlése szerint rakétatámadást hajtott végre egy amerikai repülőgép-hordozó ellen. Az Irán által ismertetett információk szerint a célpont az Abraham Lincoln nevű hadihajó volt.

Irán lebombázta az amerikai repülőgép-hordozót: elszabadult a pokol

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete cirkálórakétákat indított a hajó irányába, és azt állítja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri annak mozgását.

Az iráni fél jelezte: amint az amerikai egység a rakétarendszerek hatótávolságán belülre kerül, újabb, „megsemmisítő erejű” csapást indíthatnak.

Ellentmondásos információk

Korábban egy iráni katonai szóvivő azt állította, hogy sikerült harcképtelenné tenni az Abraham Lincoln hordozót, azonban ennek részleteit nem közölték.

Nem világos az sem, hogy a mostani bejelentés egy újabb támadásról szól-e, vagy ugyanazon esemény részleteit ismertetik.

Az Irán által közzétett információk egyelőre nem nyertek független megerősítést, ugyanakkor az eset tovább fokozza a feszültséget az Egyesült Államok és Irán között.