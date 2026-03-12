Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

A The Sun szerint a 56 éves Modzstaba Hámenei – a február végén meggyilkolt Ali Hámenei ajatollah fia – súlyosan megsérült egy amerikai–izraeli katonai művelet során. Források szerint legalább az egyik lábát elveszíthette, és belső sérüléseket is szenvedett, amelyek a májat vagy a gyomrot érinthetik.

Irán: kómában lehet az új ajatollah, súlyosan megsérült egy légicsapásban

Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

A beszámolók szerint jelenleg a teheráni Sína Egyetemi Kórház intenzív osztályán kezelik, ahol az épület egy részét lezárták, és rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A hivatalos iráni média ugyanakkor megpróbálja cáfolni a súlyos állapotáról szóló híreket. Az állami televízió például felolvasott egy állítólagos nyilatkozatot az új vezetőtől, amelyben Irán bosszút ígér az országot ért támadásokért, és további katonai lépéseket helyez kilátásba.

Az iráni internet jelentős részének lekapcsolása miatt a hírek független ellenőrzése rendkívül nehéz. Egy névtelen teheráni forrás azonban azt állítja, hogy a vezető állapota „nagyon súlyos”, és folyamatos orvosi felügyelet alatt áll.

A jelentések szerint a kezelését Mohammad Reza Zafargandi egészségügyi miniszter irányítja, aki egyben tapasztalt sebész is, és korábban az 1980-as évek Irán–Irak háborújában szerzett jelentős tapasztalatot.

Ki az új iráni vezető?

Modzstaba Hámenei az 1989 óta hatalmon lévő Ali Hámenei ajatollah fia. Apja halála után őt választották az ország új legfelsőbb vezetőjének az iráni Szakértők Gyűlésének ülésein.

A 56 éves vallási vezetőt keményvonalas politikusként tartják számon, aki szoros kapcsolatban áll az Iráni Forradalmi Gárdával. Elemzők szerint korábban is kulcsszerepet játszott a rendszer belső hatalmi struktúrájában és a tüntetések leverésében.

Korábban vallási tanulmányokat folytatott az ország egyik legnagyobb síita szemináriumában, Kom városában.

Vezető nélkül is folytatódhat a háború

Elemzők szerint Irán katonai rendszere akkor is képes működni, ha a legfelsőbb vezető képtelen ellátni munkáját. A korábbi vezetés ugyanis olyan struktúrát alakított ki, amelyben az Iráni Forradalmi Gárda regionális parancsnokságai önállóan is képesek katonai műveleteket irányítani.

Ez magyarázhatja azt is, hogy a térségben tovább folytatódnak a rakéta- és dróntámadások, miközben a politikai vezetés helyzete bizonytalan.

A szakértők szerint a konfliktus kimenetelét jelenleg inkább a katonai vezetők és a Forradalmi Gárda döntései határozzák meg, mintsem az új ajatollah személyes állapota.