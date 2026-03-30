Fotón az Irán által szétlőtt csilliárd dolláros amerikai csodarepülő

Iráni támadás során súlyosan megrongálódott egy Boeing E-3 Sentry típusú amerikai AWACS gép Szaúd-Arábiában. Az incidens újabb szintre emelheti a feszültséget a térségben.

Iráni támadás után megsérült az amerikai AWACS gép Fotó: UGC / AFP / Scanpix / LETA

A csapás március 27-én érte a Prince Sultan Air Base területét, amely az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú közel-keleti bázisa. A támadás során iráni rakéták és drónok csapódtak be a létesítménybe.

A jelentések szerint az AWACS gép radarrendszere közvetlen találatot kapott, ami a repülőgép egyik legkritikusabb része. A robbanás következtében a gép hátsó része súlyosan megsérült, gyakorlatilag használhatatlanná vált.

A történteket több forrás, köztük a BBC News és a The Wall Street Journal is megerősítette. Elemzők szerint a közzétett felvételek hitelesek, és valóban a szaúdi bázison készültek.

A támadásban legalább 12 amerikai katona megsérült, és több más repülőgép – köztük légi utántöltő gépek – is károkat szenvedtek.

Dróncsapás érhette a kulcsfontosságú gépet

Az iráni Fars News Agency szerint a támadást egy Sahíd (Shahed) típusú drón hajtotta végre. A beszámolók alapján a találat rendkívül pontos volt, és közvetlenül a radarberendezést érte.

A repülőgép azonosítója a képek alapján feltehetően „81-0005”, amely a Flightradar24 adatai szerint nem sokkal korábban még aktív volt a térségben.

Az amerikai hatóságok egyelőre nem kommentálták hivatalosan az incidenst, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Az azonban biztos, hogy egy ilyen AWACS gép kiesése komoly katonai hátrányt jelenthet, mivel ezek a repülőgépek kulcsszerepet játszanak a légi műveletek irányításában.