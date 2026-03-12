Erre senki sem számított: itt vannak Irán békefeltételei

Erre senki sem számított: Irán hivatalosan közzétette békefeltételeit a közel-keleti konfliktus lezárására. Maszúd Peszeskján elnök szerint a háború csak akkor érhet véget, ha az ország jogait elismerik, kártérítést fizetnek, és biztosítják a nemzetközi védelmet az Egyesült Államok agressziója ellen.
Irán elnöke, Maszúd Peszeskján a közösségi médiában, az X platformon írta: „Oroszország és Pakisztán vezetőivel folytatott beszélgetéseim során megerősítettem Irán elkötelezettségét a béke mellett a térségben. A háború, amelyet a cionista rezsim és az Egyesült Államok indított, csak úgy érhet véget, ha elismerik Irán törvényes jogait, kártérítést fizetnek, és szilárd nemzetközi garanciákat biztosítanak a jövőbeni agresszió ellen.”
Korábban Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi azt követelte Washingtontól, hogy magyarázza el a támadás okait, mielőtt a tűzszünet és a tárgyalások lehetőségéről szó esne.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!