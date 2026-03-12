Erre senki sem számított: itt vannak Irán békefeltételei

Irán elnöke, Maszúd Peszeskján a közösségi médiában, az X platformon írta: „Oroszország és Pakisztán vezetőivel folytatott beszélgetéseim során megerősítettem Irán elkötelezettségét a béke mellett a térségben. A háború, amelyet a cionista rezsim és az Egyesült Államok indított, csak úgy érhet véget, ha elismerik Irán törvényes jogait, kártérítést fizetnek, és szilárd nemzetközi garanciákat biztosítanak a jövőbeni agresszió ellen.”

Irán: ezekkel a feltételekkel zárható le a háború - mit lép Trump?

Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP