Irán dzsihádot hirdetett – minden muszlimot bosszúra szólítanak

Makarem Shirazi, az egyik legtekintélyesebb síita teológus, kijelentette: „Az iráni nép és az iszlám világ szomjazik a megtorlásra a forradalom ártatlan vezetőjének vérét követően. A megtorlás minden muszlim vallási kötelessége, hogy ezeknek a bűnözőknek a gonoszsága eltűnjön a világból" – írja a Lenta.

Irán dzsihádot hirdetett - minden eddiginél súlyosabb terrortámadások jöhetnek

Fotó: AFP

A teológus az Egyesült Államokat és Izraelt tette felelőssé a kialakult helyzetért, az utóbbit a „cionista rezsimnek” nevezve.

A politikai szakértő, Andrej Jaslavszkij szerint az iráni vezetés kijelentései növelik a Közel-Kelet feszültségét. „Ez még veszélyesebbé teszi a helyzetet. Elsődleges provokáció a Teherán elleni agresszió, amely előidézte a válságot.”

Ugyanakkor Jaslavszkij hangsúlyozta, hogy Teherán vallási retorikája korlátozott hatású, mivel Irán elsősorban síita ország, míg a Közel-Kelet többi része szunnita többségű. „A legtöbb közel-keleti ország szunnita iszlámot gyakorol, így Teherán felhívásai nem feltétlenül találnak visszhangra más muszlimok között.”

A szakértő szerint a fenyegetések elsősorban a civil lakosság biztonságát veszélyeztetik, akiknek semmi közük nincs a konfliktushoz.