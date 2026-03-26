Hatalmas a baj! 5000 katona tart Irán felé, brutális megtorlás jöhet?

Az amerikai haditengerészet két külön kötelékben közelíti meg Irán térségét, amelyek kifejezetten partraszállási és támadó műveletekre specializálódtak. A lépés mögött stratégiai célok állhatnak, különösen a Hormuzi-szoros körüli helyzet miatt.

Irán térségében amerikai hadihajók közelítik meg a stratégiai jelentőségű Kharg-szigetet.

Fotó: Unsplash

Miért közelítenek amerikai hadihajók Irán térségéhez?

A hivatalos indoklás szerint az Egyesült Államok célja a nemzetközi hajózás biztonságának helyreállítása a kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban.

Az amerikai vezetés úgy látja, hogy elegendő katonai jelenlét szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a tengeri útvonalak zavartalan működését. A térségben ugyanis az elmúlt időszakban komoly fennakadások és biztonsági kockázatok merültek fel.

Milyen erők tartanak Irán közelébe?

A jelentések szerint két nagy haditengerészeti egység van úton:

az egyik kötelék három hajóból áll, köztük a 257 méteres USS Boxerrel

a másik egységet a USS Tripoli vezeti, szintén több kísérőhajóval

A két csoport együtt mintegy 5000 tengerészgyalogost szállít, akik gyors bevetésre alkalmas egységeknek számítanak.

Katonák sziluettje

Fotó: AFP

Ezek az alakulatok jellemzően partraszállásokra, rajtaütésekre és komplex támadó műveletekre vannak kiképezve – írja a Focus cikke.

A Perzsa-öbölben található Kharg-sziget kulcsszerepet játszik az iráni gazdaságban.

A sziget jelentősége óriási:

az iráni olajexport mintegy 90 százaléka innen indul

évente körülbelül 40 milliárd euró értékű olaj halad át rajta

tárolókapacitása eléri a 30 millió hordót

Egy esetleges katonai művelet vagy blokád súlyos hatással lehetne Irán gazdaságára, de globális következményekkel is járhatna az energiapiachoz való kapcsolódása miatt.