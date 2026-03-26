Hatalmas a baj! 5000 katona tart Irán felé, brutális megtorlás jöhet?

Az amerikai haditengerészet két külön kötelékben közelíti meg Irán térségét, amelyek kifejezetten partraszállási és támadó műveletekre specializálódtak. A lépés mögött stratégiai célok állhatnak, különösen a Hormuzi-szoros körüli helyzet miatt.
Miért közelítenek amerikai hadihajók Irán térségéhez?
A hivatalos indoklás szerint az Egyesült Államok célja a nemzetközi hajózás biztonságának helyreállítása a kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban.
Az amerikai vezetés úgy látja, hogy elegendő katonai jelenlét szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a tengeri útvonalak zavartalan működését. A térségben ugyanis az elmúlt időszakban komoly fennakadások és biztonsági kockázatok merültek fel.
Milyen erők tartanak Irán közelébe?
A jelentések szerint két nagy haditengerészeti egység van úton:
- az egyik kötelék három hajóból áll, köztük a 257 méteres USS Boxerrel
- a másik egységet a USS Tripoli vezeti, szintén több kísérőhajóval
A két csoport együtt mintegy 5000 tengerészgyalogost szállít, akik gyors bevetésre alkalmas egységeknek számítanak.
Ezek az alakulatok jellemzően partraszállásokra, rajtaütésekre és komplex támadó műveletekre vannak kiképezve – írja a Focus cikke.
A Perzsa-öbölben található Kharg-sziget kulcsszerepet játszik az iráni gazdaságban.
A sziget jelentősége óriási:
- az iráni olajexport mintegy 90 százaléka innen indul
- évente körülbelül 40 milliárd euró értékű olaj halad át rajta
- tárolókapacitása eléri a 30 millió hordót
Egy esetleges katonai művelet vagy blokád súlyos hatással lehetne Irán gazdaságára, de globális következményekkel is járhatna az energiapiachoz való kapcsolódása miatt.