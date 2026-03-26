Hatalmas a baj! 5000 katona tart Irán felé, brutális megtorlás jöhet?

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

hormuz

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok jelentős katonai erőt mozgat meg a térségben. A hírek szerint Irán közelében már úton van több hadihajó és mintegy 5000 amerikai tengerészgyalogos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hormuzegyesült államokirán

Az amerikai haditengerészet két külön kötelékben közelíti meg Irán térségét, amelyek kifejezetten partraszállási és támadó műveletekre specializálódtak. A lépés mögött stratégiai célok állhatnak, különösen a Hormuzi-szoros körüli helyzet miatt.

Irán térségében amerikai hadihajók közelítik meg a stratégiai jelentőségű Kharg-szigetet
Irán térségében amerikai hadihajók közelítik meg a stratégiai jelentőségű Kharg-szigetet.
Fotó: Unsplash

Miért közelítenek amerikai hadihajók Irán térségéhez?

A hivatalos indoklás szerint az Egyesült Államok célja a nemzetközi hajózás biztonságának helyreállítása a kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban.

Az amerikai vezetés úgy látja, hogy elegendő katonai jelenlét szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a tengeri útvonalak zavartalan működését. A térségben ugyanis az elmúlt időszakban komoly fennakadások és biztonsági kockázatok merültek fel.

Milyen erők tartanak Irán közelébe?

A jelentések szerint két nagy haditengerészeti egység van úton:

  • az egyik kötelék három hajóból áll, köztük a 257 méteres USS Boxerrel
  • a másik egységet a USS Tripoli vezeti, szintén több kísérőhajóval

A két csoport együtt mintegy 5000 tengerészgyalogost szállít, akik gyors bevetésre alkalmas egységeknek számítanak.

Katonák sziluettje
Katonák sziluettje
Fotó: AFP

Ezek az alakulatok jellemzően partraszállásokra, rajtaütésekre és komplex támadó műveletekre vannak kiképezve – írja a Focus cikke.

A Perzsa-öbölben található Kharg-sziget kulcsszerepet játszik az iráni gazdaságban.

A sziget jelentősége óriási:

  • az iráni olajexport mintegy 90 százaléka innen indul
  • évente körülbelül 40 milliárd euró értékű olaj halad át rajta
  • tárolókapacitása eléri a 30 millió hordót

Egy esetleges katonai művelet vagy blokád súlyos hatással lehetne Irán gazdaságára, de globális következményekkel is járhatna az energiapiachoz való kapcsolódása miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!