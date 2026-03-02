Hírlevél
Irán vadászgépekkel támadja Katart – megtörtént az elképzelhetetlen

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Katar védelmi minisztériuma bejelentette, hogy a légierő sikeresen lelőtt két, Iránból érkező vadászgépet. A közlés szerint emellett rakétákat és drónokat is megsemmisítettek, még a célba érésük előtt.
A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légierő „sikeresen lelőtt” két harci repülőgépet, amelyek Irán irányából közelítették meg az ország légterét. A közlemény szerint az iráni vadászgépek lelövése az előre kidolgozott műveleti terv alapján történt.

A tárca hozzátette, hogy a haditengerészeti és légvédelmi rendszerek további fenyegetéseket is elhárítottak: hét ballisztikus rakétát semmisítettek meg, valamint öt iráni drónt fogtak el.

„A fenyegetést azonnal kezeltük az észlelést követően, az operatív tervnek megfelelően. Az összes rakétát még a célpontok elérése előtt megsemmisítettük” – áll a minisztérium közleményében.

A térségben az utóbbi napokban jelentősen nőtt a feszültség, és több ország is fokozott készültséget rendelt el a légtér védelme érdekében.

 

