Irán

Megszólalt Irán új legfelsőbb vezetője: vérfagyasztó üzenetet küldött Amerikának

Újabb fenyegető hangvételű üzenet érkezett Teheránból Washington felé. Irán legfelsőbb vezetője közleményben méltatta a meggyilkolt Ali Laridzsánit, fiát és több munkatársát. Azt írta, minden vércseppnek ára van, amelyet a gyilkosoknak hamarosan meg kell fizetniük.
Megszólalt Irán új legfelsőbb vezetője: vérfagyasztó üzenetet küldött Amerikának (A képen a meggyilkolt Ali Hamenei és utódjának, egyben fiának a portréja látható Iszfahánban) Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

Irán legfelsőbb vezetője erős üzenetet küldött Washingtonnak

Irán új legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei újabb fenyegető hangvételű üzenetet küldött Washingtonnak, miközben közleményben méltatta a meggyilkolt Ali Laridzsánit. A vezető azt írta, mély fájdalommal fogadta a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkárának, fiának és több munkatársának halálhírét, majd hangsúlyozta: „minden vércseppnek ára van”, amelyet a gyilkosoknak hamarosan meg kell fizetniük.

Az Iszlám ellenségeinek tudniuk kell, hogy ennek a vérnek a kiontása csak még erősebbé teszi az iszlám rendszer hatalmas fáját, és természetesen minden egyes vércseppnek ára van, amit e mártírok gyilkosainak hamarosan meg kell fizetniük

 – mondta a Daily Express beszámolója szerint.

Hamenei Laridzsánit tanult, előrelátó és elkötelezett emberként jellemezte, aki politikai, katonai, biztonsági és kulturális téren is jelentős tapasztalattal rendelkezett. A közlemény szerint szerinte a támadás nem gyengíti, hanem erősíti az iráni rendszert.

Ez volt a második nyilvános megszólalása az elmúlt napokban azok után, hogy hírek terjedtek el arról: súlyosan megsérült, elvesztette egyik lábát, sőt kómába került. Most azonban nem jelent meg személyesen vagy videóüzenetben, ami tovább erősítette a találgatásokat állapotáról és hollétéről.

A beszámolók szerint Hamenei jelenleg ismeretlen helyen bujkálhat, hogy elkerülje az ellene irányuló merényleteket. Elemzők régóta úgy tartják, hogy apjánál is keményvonalasabb vezető, felemelkedése pedig sokak szemében az iráni hatalom dinasztikus, vallási alapú továbbörökítését jelképezi – írja a Mirror.

Iránban a legfelsőbb vezető az iszlám köztársaság vallási és politikai csúcsfigurája: a rendszer úgy épül fel, hogy a választott köztársasági elnök és a kormány fölött egy síita papi vezetés áll, amely a stratégiai irányt, a hadsereget és a legfontosabb állami intézményeket is felügyeli. Ezért az iráni állam nem egyszerű köztársaság, hanem egy sajátos, síita vallási felügyelet alatt működő politikai rendszer, ahol a végső szót a legfelsőbb vezető mondja ki.

Megölték Irán legfelsőbb vezetőjét?

Az elmúlt napokban többször is felmerült Irán új legfelsőbb vezetőjének az állítólagos haláláról és sérüléséről. 

Donald Trump március közepén kijelentette, hogy szerinte meghalt Modzstaba Hamenei. Más információk szerint az ajatollah súlyos sérüléseket szenvedett egy légicsapás során, és kómában lehet. A beszámolók szerint az iráni vezetőt egy teheráni kórház intenzív osztályán kezelik szigorú biztonsági intézkedések mellett.

 

