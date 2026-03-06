Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

ballisztikus rakéta

Irán bedobta a nehéztüzérséget: brutális pusztítás Izraelben

Tegnap, 12:00
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Irán újabb nagyszabású rakétatámadást indított Izrael ellen. A Forradalmi Gárda szerint a támadás során több nagy hatótávolságú fegyvert, köztük a Khorramshahr–4 szupernehéz ballisztikus rakétát is bevetették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ballisztikus rakétaizraelfegyver

Irán újabb rakétacsapásokat indított Izrael ellen. Az akció során a teheráni vezetés több fejlett ballisztikus rakétát vetett be.

irán
Irán ritkán használt fegyvereket vetett be. Fotó: JACK GUEZ / AFP

Rakétazápor Izrael felett: Irán ritkán használt fegyvereket vetett be

Az iráni Iráni Forradalmi Gárda közlése szerint a művelet 22. hulláma kezdődött meg. A támadás során a Khorramshahr-4, a Kheibar és a Fattah rakétákat indították el.

A beszámoló szerint a rakétákat tömegesen lőtték ki, de a támadás pontos következményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

Az iráni források szerint a közeljövőben további csapások is jöhetnek, amelyekben fejlett és eddig ritkán alkalmazott fegyverek jelenhetnek meg a harctéren.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!