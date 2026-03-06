Irán bedobta a nehéztüzérséget: brutális pusztítás Izraelben

Irán újabb rakétacsapásokat indított Izrael ellen. Az akció során a teheráni vezetés több fejlett ballisztikus rakétát vetett be.

Irán ritkán használt fegyvereket vetett be. Fotó: JACK GUEZ / AFP

Rakétazápor Izrael felett: Irán ritkán használt fegyvereket vetett be

Az iráni Iráni Forradalmi Gárda közlése szerint a művelet 22. hulláma kezdődött meg. A támadás során a Khorramshahr-4, a Kheibar és a Fattah rakétákat indították el.

A beszámoló szerint a rakétákat tömegesen lőtték ki, de a támadás pontos következményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

Az iráni források szerint a közeljövőben további csapások is jöhetnek, amelyekben fejlett és eddig ritkán alkalmazott fegyverek jelenhetnek meg a harctéren.