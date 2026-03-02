Irán lebombázta Netanjáhú rezidenciáját - sokkoló hírek érkeztek

Irán rakétatámadást intézett az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjáhú rezidenciája ellen – közölte az Iszlám Forradalmi Gárda. A támadás súlyos károkat okozott, a miniszterelnök sorsa egyelőre nem ismert.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) közlése szerint a támadások Kheibar-rakétákkal történtek, és az izraeli miniszterelnök rezidenciája mellett az Izraeli Légierő parancsnoki központja is súlyosan megrongálódott - írja a Lenta.
Az IRGC közleménye szerint a támadás a tizedik hulláma volt Irán célzott akcióinak a régióban. Korábban a Tel-Avivban lévő kormányzati komplexum, a Haifai katonai és biztonsági létesítmények, valamint Kelet-Jeruzsálem váltak célponttá.
Izraeli hivatalos források még nem kommentálták az incidens részleteit, és Netanjáhú sorsa egyelőre ismeretlen. Az eset rámutat a térség fokozódó feszültségére és az Irán által végrehajtott célzott rakétatámadások komoly biztonsági kockázataira - írja a lap.
