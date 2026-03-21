Sokkban a világ: Irán bármelyik pillanatban lebombázhatja Európát

Irán rakétatámadást hajtott végre egy brit–amerikai közös katonai létesítmény ellen az Indiai-óceánon. Az Irán által indított rakéták célpontja a Diego Garcia szigetén található bázis volt, amely több mint 2000 mérföldre fekszik az országtól - írja az NBC News.

Az elsődleges jelentések szerint két közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát lőttek ki, azonban egyik sem találta el a célpontot. Az egyik rakétát amerikai hadihajó semmisítette meg, míg a másik még repülés közben meghibásodott.

A támadás ellenére a brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy az incidens nem jelentett közvetlen fenyegetést, ugyanakkor komoly aggodalmat keltett.

Új, nagy hatótávú képességek?

Az Irán által végrehajtott művelet egyik legfontosabb kérdése a rakéták hatótávolsága. A távolság hasonló ahhoz, mint amely Irán és Közép-Európa között mérhető, ami arra utalhat, hogy Teherán képes lehet jóval nagyobb hatótávolságú csapásokra, mint amit korábban elismert.

Korábban az iráni vezetés azt állította, hogy szándékosan 2000 kilométer alatt tartja rakétái hatótávját, hogy ne keltsen globális fenyegetést. A mostani esemény azonban megkérdőjelezi ezt az állítást, és felveti, hogy Irán eddig nem fedte fel teljes katonai képességeit.

A támadás időzítése sem véletlen: röviddel azután történt, hogy az Egyesült Királyság engedélyezte az Egyesült Államok számára katonai bázisainak használatát a Hormuzi-szoros térségében.

Az Irán által végrehajtott akció új szintre emelheti a feszültséget, és tovább növelheti a bizonytalanságot a globális biztonsági helyzetben.