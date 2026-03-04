Hírlevél
Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

törökország

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Irán ballisztikus rakétát indított, amely Törökország légtere felé tartott, de a NATO lég- és rakétavédelmi rendszere még időben elfogta – közölte a török védelmi minisztérium.
törökországszírianatovédelmi minisztérium

A török védelmi minisztérium március 4-i közleménye szerint Irán olyan ballisztikus fegyvert indított, amely az iraki és szíriai légtéren áthaladva Törökország irányába haladt. A fenyegetést a kelet-mediterrán térségben telepített NATO-egységek időben észlelték és megsemmisítették.

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ
Fotó: Middle East Images via AFP

A közlés szerint az elfogórakéta maradványai a hatayi Dörtyol körzetében hullottak le. A hatóságok megerősítették, hogy a törmelék az elfogórendszerhez tartozott, nem a beérkező iráni rakétához. Személyi sérülés nem történt.

Regionális hírforrások szerint a rakétát Szíria északkeleti részén, a török határ közelében semmisítették meg.

A minisztérium hangsúlyozta: Irán lépése ellenére Törökország eltökélt saját légtere és állampolgárai védelmében. Ankara figyelmeztette a feleket, hogy tartózkodjanak a konfliktus további eszkalációjától, ugyanakkor jelezte, hogy fenntartja a válaszadás jogát bármilyen ellenséges cselekmény esetén.

A közlemény arra is kitért, hogy Törökország folytatja az egyeztetéseket a NATO-val és más szövetségeseivel a térség stabilitásának megőrzése érdekében.

 

