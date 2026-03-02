Irán: ballisztikus rakétákkal találták el a USS Abraham Lincolnt

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közlése szerint négy ballisztikus rakétával támadták és érték el az USS Abraham Lincolnt, az Egyesült Államok haditengerészetének ötödik Nimitz-osztályú repülőgép-hordozóját.

A fedélzeten a legújabb, radarral alig érzékelhető F-35 harci repülőgépek találhatók. A hordozót három Tomahawk cirkálórakétával felszerelt romboló és egy nukleáris meghajtású tengeralattjáró kíséri, amelyek képesek szárazföldi célpontokat támadni.

CENTCOM cáfolata

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) határozottan cáfolta az iráni állításokat, és kijelentette: a hajót nem érte találat, a rakéták még csak meg sem közelítették a célpontot.

„Az Irán Forradalmi Gárda azt állítja, hogy az USS Abraham Lincolnt rakétákkal eltalálta. Ez hazugság” – olvasható a közleményben.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a hajó zavartalanul folytatja működését a térségben, és továbbra is indít harci repülőket a CENTCOM folyamatos műveleteiben az amerikai nép védelme érdekében.