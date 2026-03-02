Irán: ballisztikus rakétákkal találták el a USS Abraham Lincolnt

Hírlevél
Rendkívüli

Fontos

egyesült államok

Az Irán Forradalmi Gárdája rakétatámadást jelentett az Egyesült Államok USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozója ellen. A CENTCOM azonban cáfolta az állítást: a hajót nem érte találat, és a műveletek zavartalanul folytatódnak.
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közlése szerint négy ballisztikus rakétával támadták és érték el az USS Abraham Lincolnt, az Egyesült Államok haditengerészetének ötödik Nimitz-osztályú repülőgép-hordozóját.

Irán rakétatámadást jelentett az USS Abraham Lincoln ellen – az Egyesült Államok cáfol
Irán rakétatámadást jelentett az USS Abraham Lincoln ellen – az Egyesült Államok cáfol (Képünk illusztráció) Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fedélzeten a legújabb, radarral alig érzékelhető F-35 harci repülőgépek találhatók. A hordozót három Tomahawk cirkálórakétával felszerelt romboló és egy nukleáris meghajtású tengeralattjáró kíséri, amelyek képesek szárazföldi célpontokat támadni.

CENTCOM cáfolata

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) határozottan cáfolta az iráni állításokat, és kijelentette: a hajót nem érte találat, a rakéták még csak meg sem közelítették a célpontot.

„Az Irán Forradalmi Gárda azt állítja, hogy az USS Abraham Lincolnt rakétákkal eltalálta. Ez hazugság” – olvasható a közleményben.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a hajó zavartalanul folytatja működését a térségben, és továbbra is indít harci repülőket a CENTCOM folyamatos műveleteiben az amerikai nép védelme érdekében.

 

