Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Eszmail Bagaei külügyi szóvivő kijelentette: „Örök szégyen marad azokon, akik diplomáciáról beszéltek, de amikor Irán érveivel szembesültek, meghajoltak és a katonai megoldást választották.”
A szóvivő hangsúlyozta, hogy Irán elutasítja a tárgyalásokat, és jelenleg kizárólag az ország védelmére összpontosít.
A térségbeli energia-infrastruktúra elleni támadásokkal kapcsolatos vádakra reagálva Bagaei azt mondta, Teherán továbbra is elkötelezett a humanitárius elvek mellett.
„A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Arab barátaimat arra kérem, gondolják át alaposan a helyzetet. A rezsim nem habozik kiterjeszteni a háborút, befeketíteni Irán hírnevét és más országokban bűncselekményeket elkövetni” – fogalmazott.
Bagaei szerint Irán jelenleg az egyetlen erő, amely szembeszáll a gonosszal, utalva ezzel közvetve az Egyesült Államokra is, amelyet a nyilatkozatban „ördögként” említett.
A kijelentések tovább növelhetik a feszültséget a Közel-Keleten, ahol Izrael és az Egyesült Államok már korábban is katonai műveleteket hajtott végre Irán ellen.