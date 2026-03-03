Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Eszmail Bagaei külügyi szóvivő kijelentette: „Örök szégyen marad azokon, akik diplomáciáról beszéltek, de amikor Irán érveivel szembesültek, meghajoltak és a katonai megoldást választották.”

Irán elutasítja a tárgyalásokat, azt állítja: az „ördög” ellen harcol

Fotó: Anadolu via AFP

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Irán elutasítja a tárgyalásokat, és jelenleg kizárólag az ország védelmére összpontosít.

A térségbeli energia-infrastruktúra elleni támadásokkal kapcsolatos vádakra reagálva Bagaei azt mondta, Teherán továbbra is elkötelezett a humanitárius elvek mellett.

„A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Arab barátaimat arra kérem, gondolják át alaposan a helyzetet. A rezsim nem habozik kiterjeszteni a háborút, befeketíteni Irán hírnevét és más országokban bűncselekményeket elkövetni” – fogalmazott.

Bagaei szerint Irán jelenleg az egyetlen erő, amely szembeszáll a gonosszal, utalva ezzel közvetve az Egyesült Államokra is, amelyet a nyilatkozatban „ördögként” említett.

A kijelentések tovább növelhetik a feszültséget a Közel-Keleten, ahol Izrael és az Egyesült Államok már korábban is katonai műveleteket hajtott végre Irán ellen.