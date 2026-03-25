Irán jelentős követeléseket fogalmazott meg az Egyesült Államokkal folytatandó esetleges tárgyalások előtt. Az Irán által képviselt álláspont szerint az egyik legfontosabb feltétel az amerikai bázisok bezárása a Perzsa-öböl országaiban.

Irán: itt vannak a rezsim döbbenetes követelései – mit lép Trump?

A beszámolók szerint az Iráni Forradalmi Gárda megerősödött befolyással bír a döntéshozatalban, és több pontból álló követeléscsomagot állított össze.

A követelések között szerepel a korábbi csapások miatti kártérítés, valamint egy új rendszer bevezetése a Hormuzi-szorosban, amely lehetővé tenné, hogy Irán díjat szedjen az áthaladó hajóktól.

Kemény feltételek a tárgyalások előtt

Irán emellett azt is elvárja, hogy teljeskörűen oldják fel a szankciókat, és garantálják, hogy a háború nem indul újra. A feltételek között szerepel az is, hogy Izrael hagyjon fel a Hezbollah elleni támadásokkal.

További kulcselem, hogy Teherán ragaszkodik saját rakétaprogramjához, és nem fogad el semmilyen korlátozást ezen a területen.

Egy amerikai tisztviselő „nevetségesnek és irreálisnak” nevezte a követeléseket. Elemzők szerint az Irán által felállított feltételek jelentősen megnehezíthetik egy esetleges megállapodás elérését.

Az Irán által megfogalmazott kemény követelések azt mutatják, hogy a felek közötti feszültség továbbra is magas, és a diplomáciai megoldás egyelőre távolinak tűnik.