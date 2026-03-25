Irán: itt vannak a rezsim döbbenetes követelései – mit lép Trump?

Irán újabb követelésekkel állt elő az Egyesült Államok felé. A feltételek között szerepel az amerikai katonai jelenlét radikális visszaszorítása.
Irán jelentős követeléseket fogalmazott meg az Egyesült Államokkal folytatandó esetleges tárgyalások előtt. Az Irán által képviselt álláspont szerint az egyik legfontosabb feltétel az amerikai bázisok bezárása a Perzsa-öböl országaiban.

Irán: itt vannak a rezsim döbbenetes követelései – mit lép Trump? (Fotó: AFP)

A beszámolók szerint az Iráni Forradalmi Gárda megerősödött befolyással bír a döntéshozatalban, és több pontból álló követeléscsomagot állított össze.

A követelések között szerepel a korábbi csapások miatti kártérítés, valamint egy új rendszer bevezetése a Hormuzi-szorosban, amely lehetővé tenné, hogy Irán díjat szedjen az áthaladó hajóktól.

Kemény feltételek a tárgyalások előtt

Irán emellett azt is elvárja, hogy teljeskörűen oldják fel a szankciókat, és garantálják, hogy a háború nem indul újra. A feltételek között szerepel az is, hogy Izrael hagyjon fel a Hezbollah elleni támadásokkal.

További kulcselem, hogy Teherán ragaszkodik saját rakétaprogramjához, és nem fogad el semmilyen korlátozást ezen a területen.

Egy amerikai tisztviselő „nevetségesnek és irreálisnak” nevezte a követeléseket. Elemzők szerint az Irán által felállított feltételek jelentősen megnehezíthetik egy esetleges megállapodás elérését.

Az Irán által megfogalmazott kemény követelések azt mutatják, hogy a felek közötti feszültség továbbra is magas, és a diplomáciai megoldás egyelőre távolinak tűnik.

 

