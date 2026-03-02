Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump március 2-án az ABC News riporterének, Jonathan Karl számolt be arról, hogy Irán állítólag kétszer is merényletet kísérelt meg ellene.
Trump állítja, Irán kétszer megpróbálta eltenni láb alól
„Kétszer is megpróbáltak megölni” – idézte az elnök szavait a tudósító az X közösségi oldalon.
Trump ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy ő lépett először. Állítása szerint megelőzte Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei.
Én értem el őt előbb, mint ő engem
– fogalmazott.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású katonai műveletet Irán ellen. Trump a lépést az amerikai nép védelmével indokolta. A csapások több iráni várost is érintettek, köztük Teheránt.
A közel-keleti helyzet egyre feszültebb, és a nyilatkozatok alapján a diplomáciai rendezés esélye egyelőre távolinak tűnik.