Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Olvasta?

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

donald trump

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb súlyos állítás rázza meg a világpolitikát: Donald Trump szerint Irán kétszer is megpróbálta megölni őt. Az amerikai elnök azt állítja, megelőzte a legfelsőbb iráni vezetőt, miközben a Közel-Keleten tovább eszkalálódik a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Izrael katonai műveletei nyomán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
donald trumpegyesült államokizraelirán

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump március 2-án az ABC News riporterének, Jonathan Karl számolt be arról, hogy Irán állítólag kétszer is merényletet kísérelt meg ellene.

irán
Irán. Fotó: Getty Images via AFP

Trump állítja, Irán kétszer megpróbálta eltenni láb alól

„Kétszer is megpróbáltak megölni” – idézte az elnök szavait a tudósító az X közösségi oldalon.

Trump ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy ő lépett először. Állítása szerint megelőzte Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei. 

Én értem el őt előbb, mint ő engem

– fogalmazott.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású katonai műveletet Irán ellen. Trump a lépést az amerikai nép védelmével indokolta. A csapások több iráni várost is érintettek, köztük Teheránt.

A közel-keleti helyzet egyre feszültebb, és a nyilatkozatok alapján a diplomáciai rendezés esélye egyelőre távolinak tűnik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!