Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump március 2-án az ABC News riporterének, Jonathan Karl számolt be arról, hogy Irán állítólag kétszer is merényletet kísérelt meg ellene.

Irán. Fotó: Getty Images via AFP

Trump állítja, Irán kétszer megpróbálta eltenni láb alól

„Kétszer is megpróbáltak megölni” – idézte az elnök szavait a tudósító az X közösségi oldalon.

In another phone call this evening, President Trump told me this about the death of Ayatollah Khamenei:



"I got him before he got me. They tried twice. Well I got him first."



That’s a reference to what US intelligence believes was a plot to kill Trump in 2024. — Jonathan Karl (@jonkarl) March 2, 2026

Trump ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy ő lépett először. Állítása szerint megelőzte Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei.

Én értem el őt előbb, mint ő engem

– fogalmazott.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású katonai műveletet Irán ellen. Trump a lépést az amerikai nép védelmével indokolta. A csapások több iráni várost is érintettek, köztük Teheránt.

A közel-keleti helyzet egyre feszültebb, és a nyilatkozatok alapján a diplomáciai rendezés esélye egyelőre távolinak tűnik.