Irán sokkoló kijelentést tett Trump kapcsán

Teherán nem kíván tárgyalásokat folytatni Washingtonnal – jelentette ki március 2-án Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára.

Irán. Fotó: STRINGER / ANADOLU

Katonai műveletek után diplomáciai patthelyzet Irán és az USA között

Nem fogunk tárgyalni az Egyesült Államokkal

– írta az X közösségi oldalon.

Ezzel a The Wall Street Journal azon értesülésére reagált, amely szerint Laridzsáni kezdeményezése a tárgyalási folyamat újraindítására Omán szultánján, Kábúsz bin Szaíd közvetítésével jutott el Washingtonhoz.

Az iráni külügyminiszter, Abbász Arakcsi március 1-jén telefonon egyeztetett ománi kollégájával, Badr al-Buszaidi. A beszélgetés során jelezte, hogy Irán kész komoly erőfeszítéseket tenni a közel-keleti feszültség csökkentésére az amerikai és izraeli katonai műveletek miatt.

Később Donald Trump amerikai elnök azt közölte, hogy Teherán kezdeményezte a tárgyalásokat Washingtonnal.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Trump szerint a cél „az amerikai nép védelme”.

Irán válaszul elindította a „Pravdivoje Obescsanyije 4” (Igaz Ígéret 4) nevű műveletet, és csapásokat mért a Közel-Keleten található amerikai katonai bázisokra, valamint izraeli városokra. Az iráni támadások következtében az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Irak, Omán és más Perzsa-öböl menti országok is érintettek voltak.