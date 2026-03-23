Drámai fordulat: Irán válaszolt Trump bejelentésére – erre senki sem gondolt

Irán élesen reagált Donald Trump kijelentéseire, amelyek szerint előrehaladott tárgyalások zajlanak a két ország között. Az Irán által képviselt álláspont szerint ezek az állítások teljesen valótlanok.

Irán válaszolt Trump bejelentésére - drámai fordulat történt

Ebrahim Rezaei, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője nyíltan kijelentette:

Trump vagy hazudik, vagy értelmetlen dolgokat beszél.

A politikus szerint a jelenlegi helyzetben semmilyen tárgyalás nem lehetséges, és az ilyen jellegű egyeztetések teljesen értelmetlenek.

„Csak az erő nyelvét értik”

Az iráni álláspont szerint a konfliktus eszkalációja és az olajárak emelkedése olyan helyzetet teremtett, ahol a diplomácia háttérbe szorult.

Rezaei úgy fogalmazott: az ellenség csak az erő és a rakéták nyelvét érti, ezért a jelenlegi körülmények között nincs értelme tárgyalásokról beszélni.

Az iráni külügyminisztérium is megerősítette, hogy hivatalosan nem zajlanak tárgyalások az Egyesült Államokkal.

Az Irán által megfogalmazott tagadás éles ellentétben áll Trump korábbi kijelentéseivel, amelyek szerint már komoly előrelépés történt a két ország közötti egyeztetésekben.