Rendkívüli

Donald Trump fontos bejelentést tett az iráni konfliktusról

Orbán Viktor üzent Von der Leyenéknek! – ezt a videót mindenkinek látnia kell!

bahrein

Vérfagyasztó videón, ahogy egy iráni drón becsapódik egy bahreini lakóépületbe

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Brutális, ijesztő videó terjed a világhálón. A képsorok azt örökítették meg, ahogy Bahrein fővárosában, Manamában egy lakóépületbe csapódik egy iráni drón.
A bahreini hatóságok megerősítették, hogy az iráni drónok és rakéták több lakótornyot is eltaláltak, a polgári védelem egységei tűzoltási és mentési munkálatokat végeznek az érintett helyszíneken, írja a Mir News Media.

MANAMA, BAHRAIN - iráni drón
Manamában több lakóépületbe is iráni drónok csapódtak, a pusztítás jelentős – Fotó: STRINGER / ANADOLU

Amerika regionális szövetségeseit támadják az iráni drónok

A támadások a közel-keleti konfliktus súlyos eszkalációja közepette történtek: Irán rakétákat és drónokat indított amerikai katonai létesítmények és regionális szövetségesei ellen. Több öböl menti városban robbanásokról és légiriadóról számoltak be, a környező országok pedig lezárták légterüket a fokozódó feszültség miatt.

A jelenlegi szakaszban még nem ismert a halálos áldozatok vagy sérültek száma, illetve a károk pontos mértéke, de a csapások egyértelműen azt jelzik, hogy a harcok veszélyesen kiterjedtek a polgári területekre is.

Az egyik bahreini lakóépületbe csapódó iráni drónról vérfagyasztó felvétel készült. Az ijesztő jelenetet itt tudja megtekinteni:

