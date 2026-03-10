Kamikaze drón: Irán új fegyvert vet be

Bemutatták egy új iráni drón továbbfejlesztett változatát, amely a szakértők szerint nehezebben észlelhető a hagyományos légvédelmi rendszerek számára. A módosított Shahed–101 kamikaze drón több olyan technikai változtatást kapott, amelyek csökkenthetik a zaj- és hőkibocsátást. Az új drón fejlesztése a közel-keleti konfliktus fokozódása közepette került nyilvánosságra – írja a Daily Mail.

A közel-keleti konfliktus fokozódása közepette fejlesztették tovább az iráni drónt – Fotó: MAHSA / Middle East Images

Új iráni drón: nehezebben észlelhető a légvédelem számára

Az új Shahed–101 kamikaze drónról készült képeket Mohammed al-Basha közel-keleti biztonsági elemző osztotta meg. A felvételek szerint az új változat több szerkezeti módosítást kapott, amelyek célja, hogy a drón működése csendesebb legyen a korábbi modelleknél. A legtöbb Shahed dróntól eltérően ennél a változatnál az orr-részben helyezték el a légcsavart, amelyet elektromos motor hajt. Ez a kialakítás a repülőeszközt elölről húzza a levegőben, nem pedig hátulról tolja, ami a szakértők szerint csökkentheti a zaj- és a hőkibocsátási nyomot.

Emiatt a drónt radarokkal és infravörös érzékelőkkel is nehezebb lehet észlelni.

A drón hátsó részén egy rakétás gyorsítóegység is látható, amely indításkor segíti a felgyorsítást, majd az üzemi sebesség elérése után leválik. A Shahed–101 autonóm, elektromos meghajtású kamikaze drón, amely képes a harctéren célpontokat keresni, majd beléjük repülve felrobbanni.

Kis mérete és alacsony radar-visszaverő képessége miatt a hagyományos légvédelmi rendszerek számára nehezebb lehet azonosítani és elfogni. A módosítások ellenére a drón megtartotta a Shahed családra jellemző merevszárnyas kialakítást és az X alakú farokrészt.

