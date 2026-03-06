Közeledik az iráni háború vége? Megszólalt Donald Trump

Korábban az maerikai elnök arról beszélt, hogy azért indított támadást az Egyesült Államok Irán ellen, mert Donald Trump „tényeken alapuló megérzése” az volt, hogy Teherán támadásra készül az amerikai érdekek ellen.

Donald Trump arról beszéltt, hogy Irán légvédelmi fegyverei jelentős károkat szenvedtek (A képen az Egyesült Álamok elnöke) Fotó: Jim WATSON / AFP

Donald Trump amerikai elnök szerint Irán légvédelme nagyrészt megsemmisült

Irán légvédelmi és rakétaképességei teljesen vagy nagyrészt megsemmisültek - jelentette ki csütörtökön Donald Trump amerikai elnök.

Légvédelmi fegyvereik eltűntek. Így nincs légierőjük. Nincs légvédelmük. Minden repülőgépük eltűnt

– jelentette ki Trump.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy Irán rakétáinak 60 százalékát és indítóberendezéseinek 64 százalékát megsemmisítették.

Amint kilőnek egy rakétát, négy percen belül eltalálják az indítóberendezést

– tette hozzá Trump egy, az észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság (MLS) győztes csapatát, az Inter Miamit ünneplő rendezvényen.

Irán nukleáris programja és haditengerészete mellett Washington korábban az ország rakétaprogramját is kulcsfontosságú háborús célpontnak minősítette.

Brad Cooper admirális, a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka a bejelentéssel párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Irán jelenleg lényegesen kevesebb rakétát indít.

Ha visszatekintünk az elmúlt 24 órára, akkor a művelet kezdetéhez képest a ballisztikusrakéta-támadások száma az első nap óta 90 százalékkal csökkent

– hangoztatta Cooper.

A drónok támadásai az első nap óta 83 százalékkal csökkentek

– fejtette ki a katonai vezető – számolt be az MTI.

Irán még hónapokig blokád alatt tarthatja a Hormuzi-szorost – képeken Teherán olcsó szuperfegyvere

Amióta az Egyesült Államok és Izrael szombaton megtámadta, Irán több száz rakétát és több mint 1000 drónt lőtt ki Washingtonnal szövetséges Perzsa-öböl menti államokra. ‌Irán azonban jelentős dróngyártó, a dróntámadásai pedig akár még hónapokig blokád alatt tarthatják a Hormuzi-szorost, amelynek elhúzódó lezárása az energiapiacokon keresztül az egész világgazdaságot válságba sodorhatja.