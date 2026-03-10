Lángokban a Közel-Kelet: brutális csapások és halálos szenvedés mindenütt

Tíz napja tart az iráni háború: a mostani konfliktus 2026. február 28-án robbant be, amikor Izrael és az Egyesült Államok közös csapást mért Iránra, és a konfliktus azóta az egész Közel-Keletet felkavaró, több országra átterjedő pusztítássá nőtt. A háború nyitányában meghalt Ali Hamenei ajatollah, később Irán élére pedig fia Mojtaba Hamenei került, ami újabb keményedést jelzett Teherán részéről – írja az AP News.

Füst száll fel Bejrút déli külvárosában egy izraeli légitámadást követően – Izrael bombázta az Iránnal szövetséges Hezbollah nevű szervezetet

Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

Iráni háború: egyre nő az áldozatok száma a Közel-Keleten

A támadásokra válaszul Irán durva taktikát választott, és nemcsak Izraelt, hanem több Öböl-menti államot is célba vett, köztük olyanokat is, amelyek nem vettek részt közvetlenül a síita vezetés elleni hadműveletekben. Dubajban és Abu-Dzabiban is károkat okoztak a csapások, a térség több pontján pedig légiriadók, robbanások és pánik alakult ki, miközben a háború gazdasági és biztonsági sokkja messze túlterjedt a frontvonalakon – számolt be az AP News és a Daily Mail is.