Lángokban a Közel-Kelet: brutális csapások és halálos szenvedés mindenütt

Tíz napja tart a térséget megrázó fegyveres konfliktus, amely egyre több országot érint. Az iráni háború során a harcok, a rakétatámadások és a bombázások is súlyos pusztítást okoznak. A támadások már most sok áldozatot követeltek, és továbbra sem látszik a válság vége.
Tíz napja tart az iráni háború: a mostani konfliktus 2026. február 28-án robbant be, amikor Izrael és az Egyesült Államok közös csapást mért Iránra, és a konfliktus azóta az egész Közel-Keletet felkavaró, több országra átterjedő pusztítássá nőtt. A háború nyitányában meghalt Ali Hamenei ajatollah, később Irán élére pedig fia Mojtaba Hamenei került, ami újabb keményedést jelzett Teherán részéről – írja az AP News.

iráni háború, a képen Bejrút városa, melyet az izraeli hadsereg bombázott, mivel a Libanonban lévő síita szervezet Iránnal áll szövetségben és támadást intézett Izrael ellen, Smoke rises from the site of an Israeli airstrike that targeted an area in Beirut's southern suburbs on March 10, 2026. Lebanon was drawn into the Middle East war last week when Iran-backed militant group Hezbollah attacked Israel in response to the killing of Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during US-Israeli strikes. (Photo by Ibrahim AMRO / AFP) / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem and several neighboring countries.Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters’ movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. /
Füst száll fel Bejrút déli külvárosában egy izraeli légitámadást követően – Izrael bombázta az Iránnal szövetséges Hezbollah nevű szervezetet
Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

Iráni háború: egyre nő az áldozatok száma a Közel-Keleten

A támadásokra válaszul Irán durva taktikát választott, és nemcsak Izraelt, hanem több Öböl-menti államot is célba vett, köztük olyanokat is, amelyek nem vettek részt közvetlenül a síita vezetés elleni hadműveletekben. Dubajban és Abu-Dzabiban is károkat okoztak a csapások, a térség több pontján pedig légiriadók, robbanások és pánik alakult ki, miközben a háború gazdasági és biztonsági sokkja messze túlterjedt a frontvonalakon – számolt be az AP News és a Daily Mail is.

Irán eközben többször támadást hajtott végre még NATO országok légtere felé. Nem tudjuk, mennyi ideig tarthat még a féktelen pusztítás, mely már így is elég áldozatot hozott több országban is.

