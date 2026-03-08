Brutális támadást hajtott végre Izrael, hatalmas csapást mértek Iránra

Az iráni háború több mint egy hete tart, és most újabb izraeli csapás érte Teheránt. A bombázás egy olajtárolót talált el, a robbanás után pedig hatalmas lángok csaptak fel.

Iráni háború: lángokban áll egy teheráni olajtároló Fotó: BBC

Brutális robbanásokról és hatalmas lángokról érkeztek felvételek Teheránból, miután izraeli légicsapások értek iráni olajtárolókat. A szemtanúk a becsapódások utáni pillanatokat rögzítették, a felvételeken pedig jól látszik, ahogy a lángok és a sűrű füst elborítják a környező városképet.

Izrael iráni olajtárolókat bombázott – hatalmas robbanás Teheránban

Az izraeli hadsereg közlése szerint több üzemanyagtároló-komplexumot támadtak meg az iráni fővárosban, amit később az Iráni Nemzeti Olajtársaság is megerősített. Egy helyi lakos a BBC-nek úgy fogalmazott: olyan volt, mintha az éjszaka nappallá változott volna.

Az Al Jazeera a Fars hírügynökségre hivatkozva azt írta, hogy az izraeli csapások Teheránban és Alborz tartományban négy olajtároló létesítményt és egy olajtermelési átszállító központot értek. A beszámoló szerint a támadásokban legalább négy tartálykocsi-sofőr meghalt.

A jelentések szerint a támadás ellenére nincs fennakadás az üzemanyag-elosztásban, miközben a biztonsági erők jelenleg is a tűz oltásán dolgoznak.

Hatalmas robbanás volt a dubaji repülőtérnél

Óriási káosz és pánik lett úrrá mindenkin egy pillanat alatt. Hatalmas robbanás rázta meg szombaton Dubajit, a nemzetközi repülőtér egyik termináljánál egy feltételezett iráni drón csapódott be, a detonációtól a légikikötő épületei is megremegtek. A rémület percek alatt végigsöpört az utasokon, a légi forgalmat pedig azonnal leállították.

Irán átlépte a vörös vonalat

Drónok csapódtak Azerbajdzsán területére, az egyik a nahicseváni repülőtér terminálépületét találta el, egy másik pedig egy iskola közelében zuhant le. A bakui külügyminisztérium szerint az eszközök Irán felől érkeztek, ezért Azerbajdzsán bekérette az iráni nagykövetet és magyarázatot követel.