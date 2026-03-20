Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Látta már?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

kémek

Lebuktak az iráni kémek: gyanús viselkedésük árulta el őket

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fegyveres rendőrök vettek őrizetbe két gyanús személyt Nagy-Britanniában, miután megpróbáltak bejutni az ország egyik legfontosabb katonai létesítményébe. A hatóságok szerint a feltételezett iráni kémek a skóciai HMNB Clyde nukleáris tengeralattjáró-bázist vették célba.
kémekirániSkócia

A két iráni kémet, a 34 éves férfit és a 31 éves nőt a bázis közelében fogták el, miután sikertelenül próbáltak bejutni a létesítmény területére. A hatóságok szerint a párost először feltartóztatták, majd később, gyanús viselkedésük miatt fegyveres egységek csaptak le rájuk – írja a The Sun.

A Királyi Tengerészgyalogság egyik járőre a skóciai Faslane-ben található HMNB Clyde bázisnál, ahova az iráni kémek próbáltak bejutni – Fotó: JAMES GLOSSOP / POOL
A Királyi Tengerészgyalogság egyik járőre a skóciai Faslane-ben található HMNB Clyde bázisnál, ahova az iráni kémek próbáltak bejutni 
Fotó: JAMES GLOSSOP / POOL

Gyanúsan viselkedtek az iráni kémek 

A brit haditengerészet megerősítette, hogy a két személy „sikertelenül próbált meg bejutni” a támaszpontra, de további részleteket a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem közöltek.

A férfiról úgy tudni, iráni állampolgár, míg a nő kiléte és állampolgársága egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálják, hogy a gyanúsítottak valóban kémtevékenységet folytattak-e, illetve kapcsolatban állhatnak-e külföldi hírszerzéssel.

A HMNB Clyde kiemelt jelentőségű katonai létesítmény: itt állomásoznak a brit nukleáris elrettentő erőt biztosító tengeralattjárók, amelyek Trident rakétákkal vannak felszerelve.

Egy védelmi forrás szerint a behatolási kísérlet „nem volt kifinomult”, ugyanakkor komoly aggodalmat keltett, hogy a gyanúsítottak a bázis közelében maradtak, és feltűnően viselkedtek.

A helyszínen a hatóságok átvizsgálták a járművüket is, miközben a bázison ideiglenes biztonsági zárlatot rendeltek el. A nyomozás jelenleg is tart.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!