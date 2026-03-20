Lebuktak az iráni kémek: gyanús viselkedésük árulta el őket

A két iráni kémet, a 34 éves férfit és a 31 éves nőt a bázis közelében fogták el, miután sikertelenül próbáltak bejutni a létesítmény területére. A hatóságok szerint a párost először feltartóztatták, majd később, gyanús viselkedésük miatt fegyveres egységek csaptak le rájuk – írja a The Sun.

A Királyi Tengerészgyalogság egyik járőre a skóciai Faslane-ben található HMNB Clyde bázisnál, ahova az iráni kémek próbáltak bejutni

Gyanúsan viselkedtek az iráni kémek

A brit haditengerészet megerősítette, hogy a két személy „sikertelenül próbált meg bejutni” a támaszpontra, de további részleteket a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem közöltek.

A férfiról úgy tudni, iráni állampolgár, míg a nő kiléte és állampolgársága egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálják, hogy a gyanúsítottak valóban kémtevékenységet folytattak-e, illetve kapcsolatban állhatnak-e külföldi hírszerzéssel.

A HMNB Clyde kiemelt jelentőségű katonai létesítmény: itt állomásoznak a brit nukleáris elrettentő erőt biztosító tengeralattjárók, amelyek Trident rakétákkal vannak felszerelve.

Egy védelmi forrás szerint a behatolási kísérlet „nem volt kifinomult”, ugyanakkor komoly aggodalmat keltett, hogy a gyanúsítottak a bázis közelében maradtak, és feltűnően viselkedtek.

A helyszínen a hatóságok átvizsgálták a járművüket is, miközben a bázison ideiglenes biztonsági zárlatot rendeltek el. A nyomozás jelenleg is tart.

