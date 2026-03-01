Hírlevél
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Orbán Viktor: A teljes kontinensen nő a terrorfenyegetettség szintje

Füst és törmelék mindenhol: felkavaró képek az Iráni konfliktusról

Izrael szombaton megelőző csapást mért Iránra. Hangos robbanások rázták meg Teheránt és környékét. A támadásra válaszul Irán a régióban megtorló csapásokat indított.
Egyre nő a feszültség az iráni konfliktus körül. Izrael szombaton megelőző csapást mért a területre, mire Irán válaszul megtorló támadást indított. Az iráni Forradalmi Gárda egy nyilatkozatban közölte, hogy megindította a „Truthful Promise 4” nevű megtorló műveletet, amelynek célpontjai az Egyesült Államok eszközei a régióban.   

Felkavaró képek az Iráni konfliktusról: Füstfelhő emelkedik az Erbili Nemzetközi Repülőtér közelében 2026. március 1-jén
Felkavaró képek az Iráni konfliktusról: Füstfelhő emelkedik az Erbili Nemzetközi Repülőtér közelében 2026. március 1-én
Fotó:   / Shvan HARKI / AFP

A régió egyéb részeit, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart és Kuvaitot szintén robbanások rázták meg. Az Egyesült Arab Emírségekben a rakéták törmelékei egy lakóövezetre hullottak Abu Dhabiban, egy civil halálát okozva.   

Irán lezárta az olaj legfőbb útját, és figyelmeztetést küldött az itt közlekedő hajóknak, amely szerint egyetlen tanker sem haladhat át a kulcsfontosságú tengeri útvonalon. 

Eközben az izraeli média közölte, hogy egyre több jel utal arra, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei életét vesztette a támadásokban. Bár az iráni vezetőség hallgat, Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt. 

Galéria: Felkavaró képek az Iráni konfliktusról
Légicsapás füstoszlopa Teherán felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra

Ez áll az iráni konfliktus hátterében

Izrael szombaton megelőző csapást mért Iránra. A támadás csak látszólag jött hirtelen, a helyzet elmérgesedése a két ország között már jó ideje benne volt a levegőben. Az elmúlt közel egy év eseményei megmutatták: Izrael és az Egyesült Államok kész a legkeményebb eszközökhöz nyúlni, hogy megakadályozza az iráni atomfegyver létrejöttét.

