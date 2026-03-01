Füst és törmelék mindenhol: felkavaró képek az Iráni konfliktusról

Egyre nő a feszültség az iráni konfliktus körül. Izrael szombaton megelőző csapást mért a területre, mire Irán válaszul megtorló támadást indított. Az iráni Forradalmi Gárda egy nyilatkozatban közölte, hogy megindította a „Truthful Promise 4” nevű megtorló műveletet, amelynek célpontjai az Egyesült Államok eszközei a régióban.

Felkavaró képek az Iráni konfliktusról: Füstfelhő emelkedik az Erbili Nemzetközi Repülőtér közelében 2026. március 1-én

Fotó: / Shvan HARKI / AFP

A régió egyéb részeit, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart és Kuvaitot szintén robbanások rázták meg. Az Egyesült Arab Emírségekben a rakéták törmelékei egy lakóövezetre hullottak Abu Dhabiban, egy civil halálát okozva.

Irán lezárta az olaj legfőbb útját, és figyelmeztetést küldött az itt közlekedő hajóknak, amely szerint egyetlen tanker sem haladhat át a kulcsfontosságú tengeri útvonalon.

Eközben az izraeli média közölte, hogy egyre több jel utal arra, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei életét vesztette a támadásokban. Bár az iráni vezetőség hallgat, Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.