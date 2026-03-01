Sokkoló felvételek! A közel-keleti konfliktus eddigi legdurvább háborús videói

Irán és Izrael, valamint az Egyesült Államok között már jó ideje különösen feszült volt a viszony, nem utolsósorban a teheráni rezsim atomprogramja miatt. Az iráni konfliktus gyökerei régóta tartanak, de a helyzet tavaly nyáron eszkalálódott: Donald Trump parancsára az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb légicsapását hajtotta végre Irán ellen. A csapás megrengette a teheráni rezsimet.

Iráni konfliktus: füstfelhők emelkednek az iráni főváros lakóövezetei felett az Egyesült Államok és Izrael által végrehajtott légitámadások után Teheránban 2026. március 1-jén. Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

Izrael nem állt meg itt: válaszul az iráni fenyegetőzésekre, célzott támadást intézett a hírhedt teheráni Evin börtön és a Forradalmi Gárda központjai ellen is.

A fél éve tartó támadásokkal végleg elfajult a helyzet. Eközben a helyzetet tetézte, hogy kiderült, hogy Irán titokban elkezdte újjáépíteni a lebombázott létesítményeket Iszfahánban és Natanzban, amit ellenfelei nem hagytak szó nélkül.