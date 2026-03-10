Súlyos lépésről döntött Washington – ennek sokan nem fognak örülni

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Újabb katonai lépés történt a közel-keleti térség fokozódó feszültsége közepette. Az iráni rakéták miatt Törökországban Patriot légvédelmi rendszert telepít az USA a NATO-radar közelébe. Ankara szerint a szövetségesekkel együtt továbbra is figyelik a regionális fejleményeket.
NATOTörökországlégvédelmi rendszerIrán

Az iráni rakéták miatt az USA Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökország délkeleti részére, a NATO küreciki radarállomásának közelébe. A lépés a légtér védelmét szolgálja a növekvő háborús feszültség közepette.

Iráni rakéták, Az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökországba ( A képen a légvédelmi rendszer látható), (FILES) In this file photo taken on October 22, 2012, two patriot missile batteries are deployed on a field close to Atlit, on the outskirts of Haifa. The US and Israel started striking Iran on February 28, 2026, killing Iran's supreme leader and top military leaders, prompting retaliations with strikes on Israel and across the Gulf. The war has, so far, been defined by two images: Iranian drones and missiles plunging to the ground and exploding and interceptors streaking into the skies to stop them. The key question facing military strategists is which will run out first. (Photo by JACK GUEZ / DVIDS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / DVIDS / US ARMY / Staff Sergeant Cory D. Payne" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Iráni rakéták: az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökországba ( A képen a légvédelmi rendszer látható) Fotó: JACK GUEZ / DVIDS

Az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökországba

Az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít a délkelet-törökországi Malatya tartományba, a Kürecikben működő NATO-radarállomás közelébe – közölte kedden a török védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint a nemzeti légvédelmi intézkedések mellett a NATO is fokozza a térség lég- és rakétavédelmét, így Washington is hozzájárul a török légtér védelméhez.

Ankara továbbra is figyelemmel kíséri a regionális fejleményeket, és együttműködik szövetségeseivel

 – tették hozzá.

A Malatya tartományban működő küreciki radarállomás kulcsfontosságú adatokat szolgáltat a NATO számára. A radar az elmúlt egy hétben két, Törökország irányába tartó iráni ballisztikus rakétát is észlelt.

Teherán azt közölte, hogy nem áll háborúban a térség országaival. Maszúd Peszeskján iráni elnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn folytatott telefonbeszélgetésben hangsúlyozta: a török légtérbe behatoló rakéták nem iráni eredetűek.

Washington már korábban jelezte, hogy egyes katonai eszközeinek – köztük Patriot-rendszereinek – átcsoportosítását mérlegeli, amelyek egy része jelenleg Dél-Koreában állomásozó egységekhez tartozik.

A NATO második legnagyobb haderejével rendelkező Törökországnak egyelőre nincs teljes értékű saját légvédelmi rendszere. Az elmúlt napok rakétaincidenseinek idején ezért a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó NATO légvédelmi eszközökre támaszkodott. Az országban jelenleg egy Patriot-rendszer működik a NATO védelmi intézkedéseinek részeként, ezt Spanyolország biztosította.

Az iráni rakéták már Törökország légterét is elérték

Ballisztikus rakétát semmisített meg a NATO légvédelme Törökország felett, miután az Iránból kilőtt fegyver belépett az ország légterébe. A török védelmi minisztérium szerint a rakéta darabjai Gaziantep térségében hullottak le, az incidensben senki sem sérült meg.

Az iráni háború röviden

A jelenlegi konfliktus előzménye, hogy 2026. február 28-án Izrael megtámadta Iránt, később az Egyesült Államok is becsatlakozott a síita államot érintő bombázásokba. Válaszul az iráni rendszer folyamatos rakéta és dróntámadásokat intézett a térség több országa, köztük olyan országok ellen is, akik nem vettek részt az Irán elleni katonai műveletekben.

 

