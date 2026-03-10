Súlyos lépésről döntött Washington – ennek sokan nem fognak örülni

Az iráni rakéták miatt az USA Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökország délkeleti részére, a NATO küreciki radarállomásának közelébe. A lépés a légtér védelmét szolgálja a növekvő háborús feszültség közepette.
Az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökországba
Az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít a délkelet-törökországi Malatya tartományba, a Kürecikben működő NATO-radarállomás közelébe – közölte kedden a török védelmi minisztérium.
A tárca közlése szerint a nemzeti légvédelmi intézkedések mellett a NATO is fokozza a térség lég- és rakétavédelmét, így Washington is hozzájárul a török légtér védelméhez.
Ankara továbbra is figyelemmel kíséri a regionális fejleményeket, és együttműködik szövetségeseivel
– tették hozzá.
A Malatya tartományban működő küreciki radarállomás kulcsfontosságú adatokat szolgáltat a NATO számára. A radar az elmúlt egy hétben két, Törökország irányába tartó iráni ballisztikus rakétát is észlelt.
Teherán azt közölte, hogy nem áll háborúban a térség országaival. Maszúd Peszeskján iráni elnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn folytatott telefonbeszélgetésben hangsúlyozta: a török légtérbe behatoló rakéták nem iráni eredetűek.
Washington már korábban jelezte, hogy egyes katonai eszközeinek – köztük Patriot-rendszereinek – átcsoportosítását mérlegeli, amelyek egy része jelenleg Dél-Koreában állomásozó egységekhez tartozik.
A NATO második legnagyobb haderejével rendelkező Törökországnak egyelőre nincs teljes értékű saját légvédelmi rendszere. Az elmúlt napok rakétaincidenseinek idején ezért a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó NATO légvédelmi eszközökre támaszkodott. Az országban jelenleg egy Patriot-rendszer működik a NATO védelmi intézkedéseinek részeként, ezt Spanyolország biztosította.
Az iráni rakéták már Törökország légterét is elérték
Ballisztikus rakétát semmisített meg a NATO légvédelme Törökország felett, miután az Iránból kilőtt fegyver belépett az ország légterébe. A török védelmi minisztérium szerint a rakéta darabjai Gaziantep térségében hullottak le, az incidensben senki sem sérült meg.
Az iráni háború röviden
A jelenlegi konfliktus előzménye, hogy 2026. február 28-án Izrael megtámadta Iránt, később az Egyesült Államok is becsatlakozott a síita államot érintő bombázásokba. Válaszul az iráni rendszer folyamatos rakéta és dróntámadásokat intézett a térség több országa, köztük olyan országok ellen is, akik nem vettek részt az Irán elleni katonai műveletekben.