Súlyos lépésről döntött Washington – ennek sokan nem fognak örülni

Az iráni rakéták miatt az USA Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökország délkeleti részére, a NATO küreciki radarállomásának közelébe. A lépés a légtér védelmét szolgálja a növekvő háborús feszültség közepette.

Iráni rakéták: az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít Törökországba ( A képen a légvédelmi rendszer látható) Fotó: JACK GUEZ / DVIDS

Az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepít a délkelet-törökországi Malatya tartományba, a Kürecikben működő NATO-radarállomás közelébe – közölte kedden a török védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint a nemzeti légvédelmi intézkedések mellett a NATO is fokozza a térség lég- és rakétavédelmét, így Washington is hozzájárul a török légtér védelméhez.

Ankara továbbra is figyelemmel kíséri a regionális fejleményeket, és együttműködik szövetségeseivel

– tették hozzá.

A Malatya tartományban működő küreciki radarállomás kulcsfontosságú adatokat szolgáltat a NATO számára. A radar az elmúlt egy hétben két, Törökország irányába tartó iráni ballisztikus rakétát is észlelt.

Teherán azt közölte, hogy nem áll háborúban a térség országaival. Maszúd Peszeskján iráni elnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn folytatott telefonbeszélgetésben hangsúlyozta: a török légtérbe behatoló rakéták nem iráni eredetűek.

Washington már korábban jelezte, hogy egyes katonai eszközeinek – köztük Patriot-rendszereinek – átcsoportosítását mérlegeli, amelyek egy része jelenleg Dél-Koreában állomásozó egységekhez tartozik.

A NATO második legnagyobb haderejével rendelkező Törökországnak egyelőre nincs teljes értékű saját légvédelmi rendszere. Az elmúlt napok rakétaincidenseinek idején ezért a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó NATO légvédelmi eszközökre támaszkodott. Az országban jelenleg egy Patriot-rendszer működik a NATO védelmi intézkedéseinek részeként, ezt Spanyolország biztosította.

Az iráni rakéták már Törökország légterét is elérték

Ballisztikus rakétát semmisített meg a NATO légvédelme Törökország felett, miután az Iránból kilőtt fegyver belépett az ország légterébe. A török védelmi minisztérium szerint a rakéta darabjai Gaziantep térségében hullottak le, az incidensben senki sem sérült meg.