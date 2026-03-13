Ez lassan felér egy hadüzenettel: Irán sorra rúgja fel a szabályokat

Újabb, Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak el a török légtérben a NATO légvédelmi erői pénteken – közölte a török védelmi minisztérium.

Újabb ballisztikus rakétát fogott el a NATO, ezúttal Törökország légtere felett (A képen: Teheránban egy autópálya mellett látható transzparens, amelyen Irán új legfőbb vezetője, ajatollah Mojtaba Khamenei szerepel)

Fotó: AFP

Újabb ballisztikus rakétát fogott el a NATO a török légtérben

Ez már a harmadik ilyen eset volt március eleje óta: először március 4-én, majd március 9-én lőttek ki Iránból ballisztikus rakétát Törökország irányába. Az első esetben a Földközi-tenger keleti térségébe telepített NATO-erők még a török légtér előtt hatástalanították a rakétát, a második, illetve a pénteki esetben azonban a rakéta elérte a török légteret.

Szükség esetén határozott és haladéktalan választ adunk minden fenyegetésre, amely országunk területe vagy légtere ellen irányul. Konzultációkat folytatunk az érintett országgal, hogy tisztázzuk az esetet – állt a török tárca közleményében.

Az első két incidens után az Egyesült Államok Patriot légvédelmi rendszert telepített a délkelet-törökországi Malatya tartományba, a Kürecikben működő NATO-radarállomás közelébe – írja az MTI.

