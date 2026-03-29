Sosem gondolná, mi állhat az állandó gyomorpanaszai mögött

Sokan azt gondolják, hogy a gyomorproblémák kizárólag az étkezési szokások miatt alakulnak ki, pedig egyre több kutatás bizonyítja, hogy a háttérben a korai élethelyzetek is állhatnak. A gyermekkori stressz és nehézségek nemcsak az érzelmi fejlődést befolyásolják, hanem komoly következményekkel járhatnak az emésztőrendszerre nézve is, és hosszú távon akár irritábilis bél szindróma, krónikus hasi fájdalom, székrekedés vagy hasmenés kialakulásához vezethetnek – figyelmeztet a Fox News.

A New York-i Egyetem (NYU) tudósai a bél és az agy közötti kapcsolatot vizsgálták, és azt találták, hogy a korai életstressz megzavarhatja ezt a kommunikációt. Ez a bél-agy tengely zavara később évtizedekkel később is megmutatkozhat, és komoly emésztési problémákhoz vezethet.

Amikor az agyat stressz éri, a bél is valószínűleg érintett lesz, hiszen a két rendszer folyamatosan kommunikál, 24 órában, a hét minden napján

– mondta Kara Margolis professzor.

A tanulmány szerint a bélproblémákat különböző fiziológiai „utak” szabályozzák. Például a bélmozgást irányító idegek elkülönülnek a fájdalmat érzékelő útvonalaktól, ezért nincs egyetlen gyógymód minden emésztési problémára. Ha egy páciens fájdalmat érez, de nincs székrekedése, más kezelést igényel, mint aki székrekedésben szenved, de fájdalma nincs.

Akár irritábilis bél szindróma is kialakulhat a pácienseknél

„Amikor a betegek bélproblémákkal érkeznek, nemcsak azt kell megkérdeznünk, hogy most stresszesek-e; nagyon fontos tudni, mi történt a gyermekkora során is. Ez a fejlődési történelem segíthet megérteni, hogyan alakulnak ki bizonyos bél-agy rendellenességek, például az irritábilis bél szindróma, és lehetővé teszi a kezelés testreszabását a konkrét mechanizmusok alapján” – magyarázta Margolis.

