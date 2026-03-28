Iskolabusz ütközött több járművel – két gyerek meghalt, heten súlyosan megsérültek

Súlyos iskolabusz baleset rázta meg Tennessee államot, amikor egy diákokat szállító jármű több másik járművel ütközött. A buszon utazó gyerekek egy tanulmányi kiránduláson vettek részt, amikor a végzetes ütközés bekövetkezett. A tragédia nemcsak a helyi közösséget, hanem az egész országot megrázta - tájékoztat a The Sun.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az iskolabusz baleset pontos körülményeit

Hogyan történt az iskolabusz baleset?

A baleset a 70-es főúton történt, nem sokkal dél előtt. Az iskolabusz egy dömperrel és egy személyautóval ütközött össze egy több járművet érintő karambol során. A helyszínről készült képek alapján a busz súlyosan megrongálódott, részben lesodródott az útról, sőt az ütközés ereje miatt egyes részei a levegőbe emelkedtek.

A járművön 25 diák és öt felnőtt tartózkodott, akik egy kirándulásra indultak, amikor bekövetkezett a tragédia.

Hány áldozata és sérültje van a buszbalesetnek? A hatóságok megerősítették, hogy két diák a helyszínen életét vesztette. Legalább hét sérültet súlyos állapotban szállítottak kórházba mentőhelikopterekkel. Többeket Nashville és Memphis traumaközpontjaiba vittek. További 19 embert szintén elláttak kórházban, de őket később hazaengedték.

FOX 17 News' Hope Salman spoke with the #Montgomery County mayor following a #deadlycrash involving a Clarksville-Montgomery County school bus.



Officials say the #bus, carrying 25 students and 5 adults from Kenwood Middle School, was headed to Jackson for a field trip when it… pic.twitter.com/FD7f64K268 — FoxNashville (@FOXNashville) March 28, 2026

Milyen mentési munkálatok zajlottak a helyszínen?

A mentés rendkívüli erőkkel zajlott: összesen hét helikoptert vetettek be, miközben a mentők és tűzoltók nagy számban érkeztek a helyszínre.

A sérültek gyors ellátása érdekében több egészségügyi intézményt is bevontak a mentési folyamatba, így a legsúlyosabb sérülteket azonnal speciális központokba szállították.

Hogyan reagáltak a hatóságok és az iskola?

A tragédia mély megrázkódtatást váltott ki. Tennessee kormányzója hangsúlyozta, hogy a történtek mindenkit megrendítettek. A helyi vezetők és az iskola vezetősége is együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Az iskola igazgatója felfoghatatlannak nevezte az eseményeket. A diákok számára pszichológiai segítséget biztosítanak, hogy feldolgozhassák a történteket.