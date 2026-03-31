Rálőtt a diák a tanárára, majd magával is végzett

Az iskolai lövöldözés a Hill Country College Preparatory High School intézményben történt, a texasi Bulverde városában, amely mintegy 40 kilométerre található San Antonio központjától – írja a Sky News.

Az FBI munkatársai dolgoznak a texasi iskolai lövöldözés helyszínén

A Comal County Sheriff's Office közlése szerint a meglőtt tanárt kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem adtak ki részletes információt. A 15 éves fiú a helyszínen életét vesztette, miután magával is végzett.

BREAKING NEWS: A 15-year-old student is dead after authorities say he shot a teacher during morning classes at Hill Country College Preparatory High School. https://t.co/3VGfsShNAa pic.twitter.com/wjkiLpFsHe — News 4 San Antonio (@News4SA) March 30, 2026

Az iskola azonnal lezárásra került, a diákokat pedig egy közeli intézménybe vitték, ahol a szülők újra találkozhattak velük. A riasztást reggel 8:34-kor adták ki.

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, és egyelőre nem közöltek további részleteket a tragédia hátteréről.

