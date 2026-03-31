Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
iskolai lövöldözés

Rálőtt a diák a tanárára, majd magával is végzett

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy középiskolás diák rálőtt egy tanárra egy texasi iskolában, majd saját maga ellen fordította a fegyvert. Az iskolai lövöldözés nagy riadalmat keltett a helyi közösségben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az iskolai lövöldözés a Hill Country College Preparatory High School intézményben történt, a texasi Bulverde városában, amely mintegy 40 kilométerre található San Antonio központjától – írja a Sky News.

Az FBI munkatársai dolgoznak a texasi iskolai lövöldözés helyszínén – Fotó: X
Fotó: X

A Comal County Sheriff's Office közlése szerint a meglőtt tanárt kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem adtak ki részletes információt. A 15 éves fiú a helyszínen életét vesztette, miután magával is végzett.

Az iskola azonnal lezárásra került, a diákokat pedig egy közeli intézménybe vitték, ahol a szülők újra találkozhattak velük. A riasztást reggel 8:34-kor adták ki.

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, és egyelőre nem közöltek további részleteket a tragédia hátteréről.

Túszdráma és káosz: iskolai lövöldözés rázta meg Thaiföldet

Többen megsérültek a Songkhla tartománybeli iskolában történt tragikus esemény közben. Az iskolai lövöldözés során a fegyveres tanárokat és diákokat tartott túszul, mielőtt a rendőrség közbelépett.

Elszabadult a pokol a folyosókon: 17-en haltak meg minden idők egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözésében

2018 februárjában Nikolas Cruz tüzet nyitott a floridai Marjory Stoneman Douglas középiskolában. A támadás során 17 ember vesztette életét, további 17-en megsérültek; az esetet az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözéseként tartják számon.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!