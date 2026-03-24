Most érkezett! Kiderült, ki felelős a mentők felgyújtásáért

A támadás hétfő hajnalban történt a Golders Green városrészben, ahol legalább három elkövető négy mentőautót gyújtott fel. A járművek a helyi zsidó közösséghez tartoztak, a pusztítás pedig jelentős anyagi kárt okozott. A londoni rendőrség vezetője megerősítette: a hatóságok tudnak egy interneten terjedő, iszlamista csoporthoz köthető beismerő nyilatkozatról. A dokumentum és egy videófelvétel is felbukkant a Telegramon, amelyben egy magát Harakat Ashab al-Jamin al-Islamiának nevező szervezet vállalja a támadást, számolt be az esetről a bild.de.

Egy iszlamista csoport gyújtott fel mentőautókat Londonban – Fotó: X

További európai akciókkal fenyegetőzik az iszlamista csoport

A felvételen nemcsak a londoni gyújtogatást ismerik el, hanem további európai akciókkal is fenyegetnek. A rendőrség szerint nem zárható ki, hogy a háttérben nemzetközi konfliktusok állnak, ugyanakkor hangsúlyozták: korai lenne bármilyen állami szereplőt megnevezni.

A csoport neve nem teljesen ismeretlen: egy friss jelentés szerint már több európai támadással is összefüggésbe hozták őket, bár ezek a kapcsolatok egyelőre nem bizonyítottak. A dokumentum Belgiumban, Görögországban és Hollandiában történt incidenseket említ.

Fotó: YouToube

Szakértők szerint az is elképzelhető, hogy a szervezet csak fedőnév, amely mögött más, jól ismert militáns hálózatok húzódnak meg. Az ilyen módszert gyakran alkalmazzák, hogy elrejtsék a valódi irányítókat és megnehezítsék a nyomozást.

A hatóságok terrorizmus elleni egysége teljes erővel dolgozik az ügyön, miközben a feszültség egyre nő Európában. A kérdés már nem csak az, ki áll a támadás mögött – hanem az is, hogy ez volt-e az első egy újabb erőszakhullám kezdetén.

🇬🇧In London, unknown individuals set fire to four Jewish ambulance service vehicles, according to British media.

Terror cell groups been awakened in the UK 🇬🇧. Each Ambulance price is £160,000 Great British Pounds. Middle East War in the UK in 2026.

Válságstábot hívtak össze Csehországban, nagyon súlyos a helyzet

Tűz ütött ki egy pardubicei fegyvergyárban múlt pénteken, a hatóságok szerint gyújtogatás történt. A támadásért egy Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget, a belügyminisztérium pedig válságstábot hívott össze.

Fenyegetett, majd felgyújtotta a házat, videón az emberöléssel megvádolt férfi letartóztatása

Egy baráti összeszólalkozás után elszabadult indulatok vezettek el egy olyan cselekménysorhoz, amely végül egy lakóház teljes kiégésével végződött Veszprém vármegyében. Az emberölési kísérlet gyanúja azért merült fel, mert a férfi a konfliktus után tett fenyegetését rövid időn belül valóra is váltotta.