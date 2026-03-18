Elképesztő pusztítás a légicsapás után – videón az összeomló lakóház

Izraeli légicsapás döntött romba egy lakóházat Bejrút Bachoura negyedében március 18-án, nem sokkal hajnal után. A Reuters információi szerint legalább tíz ember meghalt, a támadás során.

Izraeli légicsapás Libanon ellen – összeomlott a lakóépület Fotó: X

Az izraeli légitámadás romba döntötte az épületet, és a forgalmas út mellett álló járművekben is károkat okozott.

A történtekről videó is készült: a felvétel azt a pillanatot mutatja meg, amikor a lakóépület összeomlik a becsapódás után. A képsorok jól érzékeltetik, mekkora pusztítást végzett a légicsapás Bejrút sűrűn beépített városi környezetében – írja az Al Jazeera.

Video shows the moment a residential building collapsed in Beirut after an Israeli air strike, following an evacuation warning in the city’s central district. pic.twitter.com/Ats92hjMii — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 18, 2026

Az amerikai katonai vezetés több lehetséges forgatókönyvet dolgozott ki arra az esetre, ha Donald Trump elnök úgy döntene, hogy lezárja az Irán elleni háborút, azonban ilyen döntés egyelőre nem született. A konfliktus közben egyre szélesebb térséget érint a Közel-Keleten, miközben Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Emiatt a háború lezárásának feltételei és időkerete folyamatosan változik, és akár napról napra módosulhat.