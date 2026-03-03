Rejtélyes körülmények között holtan találtak egy brit nőt egy szuperjachton

A riasztást este kilenc óra körül adták le. A mentők rövid időn belül a kikötőbe érkeztek, ám a nő életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok boncolást rendeltek el a halál okának megállapítására. A nyomozók egyelőre nem találtak erőszakra utaló nyomokat sem a testen, sem a jachton, ugyanakkor a pontos körülmények tisztázásáig vizsgálat folyik. A rendőrség várhatóan nem hozza nyilvánosságra az áldozat nevét – írja a Daily Mail.

Holtan találtak egy 29 éves brit nőt egy luxus jachton

Fotó: Bloomberg / Bloomberg

Halál a luxusjachton

A nő a jacht legénységéhez tartozott, feladatai között feltehetően karbantartási munkák is szerepeltek. A hajót Lind néven azonosították: egy 47 méteres, egyedi építésű motoros jachtról van szó, amely a Kajmán-szigetek zászlaja alatt közlekedik. A Hollandiában épült luxushajó külső megjelenését a díjnyertes tervező, Tim Heywood álmodta meg. A jacht végsebessége meghaladja a 15 csomót (28 kilométer/órát), fedélzetén akár tíz vendég és 13 fős személyzet is helyet kaphat. Felszereltsége a luxust szolgálja: szabadtéri mozi, pezsgőfürdő, edzőterem és felfújható vízi játékok is megtalálhatók rajta.

Bérleti díja a főszezonban elérheti a heti 300 ezer fontot (133 millió forintot).

Sajtóértesülések szerint a hajó jelenlegi tulajdonosa a német milliárdos, Peter Alexander Wacker, aki a Wacker Chemie AG vegyipari vállalat mintegy tízszázalékos tulajdonosa. A céget dédapja, Alexander Wacker alapította 1914-ben. Wacker korábban egy évtizeden át dolgozott a BMW vállalatnál, majd 1993-ban csatlakozott a családi cég igazgatótanácsához.

A Forbes 2024 áprilisában mintegy egymilliárd dollárra becsülte vagyonát.

A mostani tragédia nem az első eset az üdülőhelyen: tavaly májusban egy 39 éves brit nő vesztette életét, miután mintegy 18 métert zuhant egy kilátópontról az El Jonquet negyedben. A sérültet a Son Espases Kórház intenzív osztályára szállították, ám életét már nem sikerült megmenteni. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a mostani eset részleteit. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy turistákkal teli hajó borult fel.