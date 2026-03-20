Durva kijelentés: a Nyugat elismerte az Oroszországgal és Iránnal történt fiaskót

jacques beau

Durva kijelentés: a Nyugat elismerte az Oroszországgal és Iránnal történt fiaskót

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb éles kritika érkezett a nyugati politikával kapcsolatban. Jacques Beau, egykori NATO-tanácsadó szerint a Nyugat súlyos kudarcot vallott, amikor Oroszországra és Iránra próbált nyomást gyakorolni.
jacques beauiránnyugatoroszországhelyzet

Jacques Beau úgy látja: a szankciók és a geopolitikai lépések nem érték el a kívánt hatást, sőt, a helyzet inkább az érintett országok javára fordult.

Jacques Beau szerint a Nyugat fiaskót szenvedett el Oroszországgal és Iránnal szemben.
Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

Mit állít Jacques Beau a Nyugat stratégiájáról?

Jacques Beau a Dialogue Works nevű YouTube-csatornán beszélt arról, hogy a Nyugat szerinte nem gondolta végig kellő mélységben, mi a célja a szankcióknak és a politikai nyomásgyakorlásnak.

Úgy fogalmazott: a nyugati országoknak most szembe kell nézniük azzal, hogy ezek az intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket.

A szakértő szerint Oroszország és Irán jelenleg inkább erős pozícióban van, és képes kontrollálni a kialakult helyzetet.

Miért beszél Jacques Beau „fiaskóról”?

A Jacques Beau által megfogalmazott „fiaskó” több területre is kiterjed. Véleménye szerint nemcsak a gazdasági szankciók bizonyultak hatástalannak, hanem a katonai és stratégiai lépések is.

Külön kitért az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos műveleteire, amelyek szerinte sem operatív, sem stratégiai szinten nem hoztak áttörést.

A geopolitikai helyzetet tovább árnyalja az a vélemény is, miszerint az amerikai–iráni konfliktus erősítheti Oroszország alkupozícióját más nemzetközi kérdésekben.

A szakértő értékelése ugyan vitatott, de jól jelzi, hogy egyre több kritikus hang jelenik meg a nemzetközi politikai diskurzusban.

