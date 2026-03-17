Cetcápák között jött a nagy kérdés – így kérte meg párja kezét a rocklegenda

James Hetfield eljegyzése gyorsan bejárta a világsajtót, miután a Metallica hivatalos Instagram-oldalán is megosztották a különleges pillanatot. A zenész és Adriana Gillett búvárfelszerelésben merült a víz alá, amikor James Hetfield egy táblán tette fel a nagy kérdést. A fotók alapján Adriana Gillett egy gyűrűs dobozt tartott a kezében, és egyértelműen jelezte, hogy igent mondott.

Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

James Hetfield eljegyzése egy nem mindennapi víz alatti lánykérés lett

Adriana Gillett a saját közösségi oldalán is beszámolt az emlékezetes napról. Bejegyzése szerint a különleges program egy születésnapi utazás része volt, amelyet még varázslatosabbá tett a víz alatti lánykérés és a cetcápákkal való úszás. A poszt alapján ez volt számára a lehető legromantikusabb meglepetés, amit csak el tudott képzelni.

James Hetfield és Adriana Gillett kapcsolatából az elmúlt időszakban több közös pillanat is nyilvánosságra került, a rajongók pedig már korábban is láthatták, milyen közel állnak egymáshoz. Adriana több bejegyzésében is rendkívül szeretettel beszélt a Metallica frontemberéről, akit korábban az élete örömeként emlegetett.

Az eljegyzés időzítése azért is kapott nagy figyelmet, mert a Metallica hamarosan elindítja az M72 World Tour európai szakaszát.

A zenekar 2026. május 9-én Athénban kezdi a koncertsorozatot, és Budapest is a turnéállomások között szerepel.

James Hetfield korábban Francesca Hetfield férje volt, akivel 1997-ben házasodtak össze, majd 2022-ben váltak el. Három közös gyermekük van.

